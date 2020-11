Avstralcu pri 31 letih prvi naslov v karieri, Rubljov z zmago na Dunaju do vozovnice za London

Avstralec John Millman je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v Nursultanu v Kazahstanu. Enaintridesetletni Avstralec je v finalu po uri in 49 minutah ugnal Francoza Adriana Mannarina s 7:5, 6:1 in prvič slavil na najvišji ravni. Na Dunaju je triindvajsetletni Rus Andrej Rubljov osvojil peti naslov v 2020 in tako postal najuspešnejši igralec leta. Hkrati si je prvič v karieri zagotovil mesto na zaključnem turnirju sezone v Londonu.

Millman je pred tem dvakrat igral v finalu, v Budimpešti (2018) in Tokiu (2019), a je obakrat ostal praznih rok. Tokrat je v izenačenem prvem nizu do odločilnega odvzema servisa prišel v 12. igri, v drugem pa je bil še bolj prepričljiv in ga dobil s 6:1.

Mannarino je v kazahstanski prestolnici zabeležil deseti nastop v finalu, doslej pa je slavil le enkrat, in sicer lani v Hertogenboschu na Nizozemskem.

Rubljov z naslovom na Dunaju do uvrstitve v London

Andrej Rubljov je v finalu Dunaja premagal dve leti starejšega Italijana Lorenza Sonega s 6:4 in 6:4. Slednji tako ostaja pri enem naslovu v karieri - Antalya 2019, nastop v finalu pa je bil njegov vrhunec leta, še posebej po tem, ko je izgubil v zadnjem krogu kvalifikacij. S 7:5 v tretjem nizu ga je premagal Aljaž Bedene, Sonego, ki je nato izločil Novaka Đokovića, pa je v glavnem žrebu nastopil kot srečni poraženec.

A pose he's become well-versed in this year 🏆😁@andreyrublev97 | @erstebankopen — ATP Tour (@atptour) November 1, 2020

Rubljov je letos nastopil v petih finalih in vse dobil. Osvojil je Sankt Peterburg, Hamburg, Adelaide in Doho. Pred tem ima še naslova v Moskvi (2019) in Umagu (2017). S štirimi naslovi v 2020 se lahko pohvali Novak Đoković, dva pa so osvojili Alexander Zverev, Ugo Humbert, Rafael Nadal, Gael Monfils in Cristian Garin.

Z naslovom na 1,4 milijona evrov vrednem turnirju, tretjem zaporednem iz serije 500, si je Rubljov prvič v karieri zagotovil nastop na Nitto ATP Finals v Londonu od 15. do 22. novembra. Zapolnil je sedmo mesto, kar pomeni, da poleg Đokovića, Nadala, Dominica Thiema, Stefanosa Cicipasa, Danila Medvedjeva in Zvereva ostaja še eno prosto mesto, za katerega ima največ možnosti Argentinec Diego Schwartzman.

Dunaj, ATP (1.550.950 evrov): Finale:

Andrej Rubljov (Rus/5) - Lorenzo Sonego (Ita) 6:4, 6:4 Nursultan, ATP (234.080 evrov): Finale:

John Millman (Avs/4) : Adrian Mannarino (Fra/3) 7:5, 6:1

