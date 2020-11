Tudi zaključni teniški turnir brez gledalcev

Zaključni teniški turnir najboljše osmerice v Londonu bo potekal pred praznimi tribunami, so sporočili iz združenja ATP. Razlog za to so novi ukrepi v želji po zajezitvi pandemije novega koronavirusa, ki jih je najavil britanski premier Boris Johnson. Brez gledalcev poteka tudi zadnji masters sezone v Parizu, ki bo trajal do 8. novembra.

Zaključni turnir, ki že vrsto let poteka v londonski O2 areni, zaradi novih ukrepov ni ogrožen, so sporočili iz ATP. "Nadaljevali bomo z začrtanim delom, zaključni turnir pa bo potekal brez navzočnosti gledalcev. Še naprej bomo sodelovali s pristojnimi organi in oblastjo v želji, da zagotovimo varnost vseh vpletenih na turnirju," so zapisali v izjavi za javnost.

Na zaključni turnir, ki bo potekal od 15. do 22. novembra, so se že uvrstili Srb Novak Đoković, Španec Rafael Nadal, Avstrijec Dominic Thiem, Rus Danil Medvedjev, Grk Stefanos Cicipas in Nemec Alexander Zverev.

Dve mesti sta še odprti, za zdaj pa ju zasedata Rus Andrej Rubljov in Argentinec Diego Schwartzman.

