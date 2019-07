Teniška poslastica: Lahko razmišljaš o taktiki kot nor ali pa si rečeš …

V Wimbledonu se bo v petek ustavil čas. Foto: Gulliver/Getty Images

To bo njun že 40. medsebojni dvoboj. Nazadnje sta na sveti wimbledonski travi igrala leta 2008. Na turnirjih za grand slam sta do zdaj prekrižala loparje štirinajstkrat, v Wimbledonu pa sta igrala trikrat.

Polfinale:

14:00 Novak Đoković - Roberto Bautista

16:00 Rafael Nadal - Roger Federer

Največji letošnji dvoboj

Roger Federer tokrat lovi skupno 21. lovoriko za grand slam, medtem ko bi bila to za Nadala 19. zmaga na turnirjih velike četverice.

"Velikokrat vidimo, kako so nekateri dvoboji prenapihnjeni, ampak za ta dvoboj tega ne moremo reči. To je letos največji dvoboj, saj se pogovarjamo o dveh zares izjemnih igralcih," je za BBC povedal Boris Becker, ki je še vedno najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu.

Roger Federer v Wimbledonu lovi deveto zmago. Foto: Gulliver/Getty Images

Šel bo na igrišče in igral svoj tenis

O Rogerju Federeju ne gre izgubljati besed, sploh pa ne o njegovih uspehih na travi, na kateri se 37-letni Švicar počuti najbolj domače. A Federer se še kako dobro zaveda, kakšen nasprotnik ga čaka v petek popoldan.

"Rafa je v zadnjih letih na travi zelo napredoval, prav tako je zelo spremenil svoj način igre. Spominjam se, kako je serviral pred leti. Zdaj ima veliko močnejši servis in veliko hitreje zaključuje točke. O njem imamo veliko informacij in on jih ima o nas. Lahko razmišljaš o taktiki kot nor ali pa si rečeš: 'Gre za travnato podlago, zato bom šel na igrišče in igral svoj tenis.' Navdušen sem, da bom spet igral proti njemu," je pred dvobojem dejal Federer, osemkratni zmagovalec Wimbledona in eden najboljših igralcev v zgodovini.

Navdušen, da si bo po 11 letih delil osrednje igrišče v Wimbledonu "Igrati proti Federerju je zmeraj nekaj posebnega." Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal se na travi počuti nekoliko manj domače kot njegov nasprotnik v polfinalu, a vseeno se lahko pohvali, da je Federerja premagal na travi. Leta 2008 sta v Wimbledonu v finalu prikazala enega najzanimivejših finalov na turnirjih za grand slam, ko je po petih nizih zmagal Španec. Federer še zdaj priznava, da je bil to zanj eden najbolj bolečih porazov.

"Igrati proti Federerju je zmeraj nekaj posebnega. Navdušen sem, da si bom po 11 letih z njim delil osrednje igrišče. To mi veliko pomeni, verjetno pa tudi njemu. Zmeraj manj je priložnosti, da igrava, a sva še vedno tukaj. Ne pričakujem, da se bom o njem naučil kaj novega, ampak pričakujem, da bom igral proti najboljšemu igralcu na travi. Vem, da igra zelo dobro in da se dobro počuti na igrišču, ampak tudi jaz igram dober tenis."

Teniški strokovnjaki so navdušeni nad igro Švicarja. Foto: Gulliver/Getty Images

Navdušen nad Federerjevim gibanjem

Tako Roger Federer kot tudi Rafael Nadal sta se sprehodila do polfinala. Federer, ki je povprečno na igrišču preživel eno uro in 52 minut, je v dozdajšnjih dvobojih oddal dva niza. Enega v četrtfinalu proti Keiu Nišikoriju in nekoliko presenetljivo v prvem krogu proti Lloydu Harrisu.

Teniški strokovnjaki menijo, da se je Federer pravilno odločil, da je igral sezono na pesku, ker je fizično ostal v dobri kondiciji. "Kar me pri Federerju najbolj navdušuje, je njegovo gibanje, saj lahko še vedno dobi vsako žogo. Tehnično je bil vedno zelo dober, ampak fizično je še vedno na izjemni ravni in pri njegovih letih je to nekaj neverjetnega. Ne vem, kako mu to uspeva," se čudi Becker, ki je nekdaj treniral tudi Novaka Đokovića.

Rafael Nadal je do zdaj oddal le en niz. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafa do zdaj oddal le en niz

Pot Rafaela Nadala do polfinala je bila še gladkejša kot pot Baselčana. Rafa je oddal le en niz, ko je v drugem krogu igral proti kontroverznemu Avstralcu Nicku Kyrgiosu. Legendarni Becker meni, da Majorčan zdaj igra najboljši tenis na travi, čeprav je v Wimbledonu že dvakrat zmagal (2008, 2010).