Velika trojica v polfinalu, v katerem se obeta poslastica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju v Wimbledonu so znani vsi polfinalisti. Novak Đoković je svojo nalogo opravil suvereno in se bo za finale udaril s Špancem Robertom Bautisto Agutom, v drugem polfinalu pa se obeta poslastica med Rogerjem Federerjem, ki je vknjižil jubilejno stoto zmago na tem turnirju, in Rafaelom Nadalom.