Trije "sebičneži", ki ne nameravajo kar tako oditi

Dominantni, skoraj nepremagljivi in nedotakljivi. Tako nekako bi lahko označili ene najboljših teniških igralcev vseh časov. To so Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer. Verjeli ali ne, vsi trije so do zdaj skupaj osvojili 53 zmag na turnirjih za grand slam in veliko možnosti je, da bo konec tedna številka 54.