Vodilna trojka moškega tenisa brez težav

Vodilna trojka moškega svetovnega tenisa na letošnjem turnirju v Wimbledonu še ni zašla v težave. V osmini finala so gladke zmage dosegli tako Novak Đokovič kot Rafael Nadal in Roger Federer. Slednji je postal najstarejši četrtfinalist turnirjev za grand slam v zadnjih 28 letih, potem ko je po uri in 13 minutah igre s 6:1, 6:2 in 6:2 "povozil" Italijana Mattea Berrettinija.