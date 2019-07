Williamsova bo osmi naslov v Wimbledonu napadala proti Halepovi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani sta finalistki teniškega turnirja v Wimbledonu – za krono turnirja na sveti travi se bosta borili Romunka Simona Halep in Serena Williams. Obe teniški igralki sta v finale napredovali brez večjih težav. Romunka je z 2:0 v nizih izločila Ukrajinko Elino Svitolino, Američanka, ki v Wimbledonu lovi že svojo osmo lovoriko, pa je v eni uri izločila Čehinjo Barboro Strycovo.

Kot prvi sta na osrednje igrišče stopili Romunka Simona Halep in Ukrajinka Elina Svitolina. Romunka je po letu 2014 drugič zaigrala v polfinalu turnirja na sveti travi in se prvič v karieri prebila do velikega finala Wimbledona.

Pred petimi leti je njeno pot zaustavila Kanadčanka Eugenie Bouchard, tokrat pa je bila sedma nosilka turnirja kakovostnejša tekmica. Uvodni niz je dobila s 6:1, v drugem se je Ukrajinka sicer bolje upirala, a ga je Halepova dobila s 6:3 in napredovala v svoj tretji veliki finale grand slamov.

Do zdaj je bila v finalih polovično uspešna, lani se je na OP Francije veselila končne zmage, v Avstraliji pa je priznala premoč Carolini Wozniacki.

Serena Williams bo v soboto poskušala osvojiti še osmo posamično lovoriko Wimbledona. Do zdaj je na grand slamih posamično slavila že 23-krat. Foto: Reuters

Williamsova po osmi naslov, prvi wimbledonski po letu 2016

Halepovi bo v finalu nasproti stala sedemkratna zmagovalka Wimbledona Serena Williams. Američanka je svoje delo opravila hitro, 54. igralko sveta Barboro Strycovo je izločila v eni uri. Čehinji, ki je pri 33 zaigrala v sploh prvem polfinalu za grand slam, je dopustila le tri igre. Prvi niz je osvojila s 6:1, drugega s 6:2.

Williamsova in Halepova se bosta za zmago pomerili v soboto. Do zdaj sta se srečali desetkrat, devetkrat je zmagala prva.

Desetopostavljena Američanka je v Londonu zadnjič slavila leta 2016, ko je v Wimbledonu zadnjič osvojila tudi lovoriko v ženskih dvojicah. Posameznih naslovov se je sicer na sveti travi veselila še v letih 2002, 2003, 2009, 2010, 2012 in 2015.

