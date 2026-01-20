Trener Tepeš se je odločil: to so skakalke, ki nas bodo zastopale na olimpijskih igrah #video

Trener ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš je ob robu današnje tekme v Zau na Japonskem potrdil, da bodo Slovenijo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji zastopale Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Katra in Maja bosta čast nastopa pod olimpijskimi krogi doživeli prvič.