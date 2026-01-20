Torek, 20. 1. 2026, 14.20
8 minut
Trener Tepeš se je odločil: to so skakalke, ki nas bodo zastopale na olimpijskih igrah #video
Trener ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš je ob robu današnje tekme v Zau na Japonskem potrdil, da bodo Slovenijo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji zastopale Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Katra in Maja bosta čast nastopa pod olimpijskimi krogi doživeli prvič.
Skakalke prva olimpijska tekma v Predazzu čaka 7. februarja na manjši in 15. februarja na večji skakalnici. Vmes bo 10. februarja na sporedu še tekma mešanih ekip.
