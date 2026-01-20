Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Torek,
20. 1. 2026,
14.20

8 minut

Trener Tepeš se je odločil: to so skakalke, ki nas bodo zastopale na olimpijskih igrah #video

A. T. K.

Med četverico slovenskih skakalk, ki bodo nastopile na olimpijskih igrah v Italiji bosta tudi dve debitantki, Maja Kovačič (na fotografiji) in Katra Komar.

Med četverico slovenskih skakalk, ki bodo nastopile na olimpijskih igrah v Italiji bosta tudi dve debitantki, Maja Kovačič (na fotografiji) in Katra Komar.

Foto: Reuters

Trener ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš je ob robu današnje tekme v Zau na Japonskem potrdil, da bodo Slovenijo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji zastopale Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Katra in Maja bosta čast nastopa pod olimpijskimi krogi doživeli prvič.

Skakalke prva olimpijska tekma v Predazzu čaka 7. februarja na manjši in 15. februarja na večji skakalnici. Vmes bo 10. februarja na sporedu še tekma mešanih ekip.

