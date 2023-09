Srbija zmagala brez Đokovića, a ta prihaja v Valencio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dušan Lajović je Srbom pomagal do zmage nad Južno Korejo.

Dušan Lajović je Srbom pomagal do zmage nad Južno Korejo. Foto: Guliverimage

Đoković je letos dejal, da bo sodeloval na Davisovem pokalu, prvega dvoboja pa se zaradi časovne stiske po naslovu v New Yorku v ponedeljek zjutraj po srednjeevropskem času ni udeležil.

"Nekaj dni bi še rad užival v uspehu, saj kasneje igram za Srbijo v Davisovem pokalu. Zagotovo ne bom igral v torek, a bom na igrišču v petek in soboto," je po zmagi na tiskovni konferenci srbskim medijem dejal 36-letni zvezdnik.

Danes sta Dušan Lajović in Laslo Đere že po tekmah posameznikov odločila vprašanje zmagovalca, v skupini C pa v Valencii igrata še Španija in Češka, ki se bosta merili v sredo.

V skupini A je Čile s 3:0 premagal Švedsko, v sredo bo v Bologni še obračun Italije in branilke naslova Kanade. V skupini D je v Splitu dvoboj Finske in Nizozemske odločala igra dvojic, v kateri sta bila boljša Nizozemca Wesley Koolhof in Matwe Middelkoop.

V Manchestru pa sta se za začetek sporeda v skupini B pomerili reprezentanci Francije in Švice. S 3:0 je bila boljša prva, član švicarske reprezentance Stan Wawrinka pa je po družbenih omrežjih okrcal organizacijo tekmovanja zaradi tako rekoč prazne angleške dvorane.

Adrian Mannarino Foto: Reuters

Zaključni turnir tekmovanja je namreč v zadnjih letih doživel številne spremembe, odkar je leta 2018 Mednarodna teniška zveza (ITF) podpisala tri milijarde evrov vredno pogodbo s podjetjem Kosmos, katerega soustanovitelj je nekdanji nogometaše Barcelone Gerard Pique.

Na začetku leta je ITF prekinil sodelovanje s Kosmosom, ta pa v tožbi zahteva 45,7 milijonov evrov odškodnine zaradi kršitve dogovora o organizaciji.

Polemike glede tekmovanja, ki so ga prvič organizirali leta 1900, se nadaljujejo predvsem pri popularizaciji Davisovega pokala. Danes je po svojem dvoboju Wawrinka posnel prazno dvorano v Manchestru in kot razlog navedel spremenjen sistem tekmovanja v primerjavi z nekdanjim celoletnim sistemom tekmovanja s tekmami doma ali v gosteh.

Pri tem je po družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, označil Piqueja, ta pa mu je odvrnil, da nad tekmovanjem ne bdi več njegovo podjetje in da naj odgovore poišče pri ITF.

Nekdanji španski nogometaš je v odgovor Švicarju lansko različico označil kot uspeh s skupaj 113.268 gledalci v štirih mestih v prvem delu tekmovanja, medtem ko je trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam izrazil dvom in zahteval odgovor, zakaj je ITF prekinil pogodbo s Kosmosom.

Zaključni del letošnjega Davisovega pokala z izločilnimi boji bo sicer na sporedu v Malagi med 21. in 26. novembrom. Naslov brani Kanada, ki je lani v finalu ugnala Avstralijo.