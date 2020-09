Spet so gorela družbena omrežja: koliko časa bo še trajala njuna vojna?

Njuni spori trajajo že kar nekaj časa, že vse od zloglasnega turnirja Adria Tour. Nick Kyrgios je ostro kritiziral organizatorje tega turnirja, med njimi tudi Novaka Đokovića, ki je nekaj let sodeloval z Borisom Beckerjem. Obsodil je tudi dejanje Aleksandra Zvereva, potem ko se je ta zabaval ne eni izmed zabav, namesto da bi bil v samoizolaciji. Becker je svojemu rojaku stopil v bran in od takrat se njuna "vojna" nadaljuje.

Tokrat je Boris Becker komentiral fotografijo Avstralca, ki jo je ta objavil na Instagramu. Kyrgios je ob njej napisal, da je edinstven. Kmalu za tem mu je Nemec v komentar napisal: "V svojih sanjah."

Tako kot vedno mu Nick tudi tokrat ni ostal dolžan. Ni mu neposredno odgovoril na Instagramu, ampak se oglasil na Twitterju. "Od tega, da me želi trenirati - zaradi velike potrebe po denarju -, do sovraštva na mojem Instagramu. Živimo v čudnem svetu," je zapisal 25-letni avstralski igralec, ki velja za enega največjih talentov na turneji.

Kyrgios je na ta način zbodel Beckerja, saj je ta pred leti zaradi napačnih naložb bankrotiral. Becker je nekaj časa zelo uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem, danes pa je strokovni komentator na eni izmed športnih televizij.

