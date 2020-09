Kako drago bo Becker plačal zaradi seksističnih komentarjev? #video

Marijana Veljović je zelo cenjena sodnica, a večkrat nase opozori s svojim videzom. Po mnenju mnogih je šel tokrat predaleč Boris Becker, ki komentira teniške dvoboje za eno izmed športnih televizij.

Foto: Reuters

"Lahko jo pogoltnete z očmi"

Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je očitno med prenosom spozabil in komentiral srbsko sodnico Marijano Veljović. "Moram povedati, da je sodnica tega dvoboja zelo lepa. Lahko jo pogoltnete z očmi," je povedal legendarni Nemec, ki ima za sabo že kar nekaj ljubezenskih afer.

Še najbolj znana je, ko je svojo nosečo ženo prevaral z nekdanjo rusko manekenko afriških korenin Angelo Emarkovo. Njuna zelo kratka romanca pa naj bi se zgodila v omari, kjer so bile spravljene metle. Posledica tega je bila, da se jima je rodila hči Anna. Becker pa je očetovstvo priznal šele po opravljenem testu DNK.

Družbena omrežja so polna komentarjev

Družbena omrežja so kmalu za tem ponorela in nekateri so Beckerja označili za "seksistično svinjo". Med drugim ga je močno obsodil švicarski športni medij Blick, kjer so zapisali: Niste resni. Prosim, recite mi, da se to dogaja v letu 2020," je bil eden izmed mnogih komentarjev.

Boris Becker commentating Zverev's match for Eurosport Germany, saying: "I have to say, the umpire is extremely pretty. You eat with your eyes." Any questions? #UsOpen — Petra Philippsen (@PPhilippsen) September 11, 2020

Njeno lepoto je pohvalila tudi Eugenie Bouchard, a pravijo, da je povsem drugo, ali njeno lepoto pohvali 26-letna teniška zvezdnica ali 52-letni Nemec, ki uradno komentira dvoboj. Vseeno pa so bili tudi komentarji, da je srbska sodnica v tem polfinalu zelo dobro opravila svoje delo, kar je v tem primeru najpomembnejše.

Foto: Gulliver/Getty Images

Že letos januarja je dala Rogerju Federerju vedeti, kdo je glavni

Marijana Veljović je letos v četrtfinalu OP Avstralije Rogerju Federerju dala vedeti, kdo je glavni na igrišču. Med dvobojem je živce izgubil sicer mirni Federer, ki naj bi ob eni svojih napak sočno preklinjal. Za to dejanje mu je srbska sodnica Marijana Veljović dala opozorilo.

Hrvati so ji pred časom že peli

Marijana Veljović je veliko medijsko pozornost dobila v finalu Davisovega pokala pred dvema letoma, ko sta se v finalu merili Hrvaška in Francija. Hrvaški navijači so bili tako navdušeni nad njo, da so ji peli znano pesem O, Marijana.