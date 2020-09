Teniški strokovnjaki so menili, da je to finale, ki so ga mnogi pričakovali. Igralki bi se morali pomeriti že pred dvema tednoma v finalu turnirja Cincinnati, a ga je morala Naomi Osaka zaradi poškodbe predati. Zdaj sta v finalu OP ZDA vendarle "prekrižali loparje".

Obe glavni akterki sta pokazali izjemno igro, a na koncu je bila zasluženo boljša Naomi Osaka. Ta je na OP ZDA zmagala že leta 2018, za zmago pa je porabila nekaj manj kot dve uri oziroma natanko eno uro in 54 minut.

Foto: Gulliver/Getty Images

Osredotočila se je na tisto, kar lahko nadzoruje

"Razmišljala sem, ko sem gledala najboljše igralce, ki so se na nek način sesuli in nato pogledali v nebo. Vedno sem želela videti, kaj so videli," je o svojem preobratu razlagala Osaka. "Zame je bil to neverjeten trenutek in res sem vesela, da mi je uspelo. Na koncu se osredotočim na tisto, kar lahko nadzorujem na teniškem igrišču. To je tisto, kar sem naredila 2018, in mislim, da sem to storila tudi tokrat," je še dejala Osaka.

Noami Osaka Really The 🐐

7 Names 7 Matches And The Title, Congratulations! 🏆 Way To Use Your Platform ✊🏽 pic.twitter.com/ZQGIfBJgb4 — Kris Givens (@Hoodie_Beige) September 13, 2020

Med drugim se ji je uresničila še ena želja. Nosila je vseh sedem mask (toliko dvobojev je odigrala do finala, op. p.), ki jih je nosila na dvobojih OP ZDA. Na njih je imela namreč napisana imena, ki so bila v preteklosti žrtve rasističnih dejanj. To je trenutno v ZDA zelo vroča tema. "Cilj je bil, da ljudje začnejo govoriti o tem," je po zmagi na to temo povedala Osaka.

“What was the message that you got was more the question. I feel like the point is to make people start talking."



Naomi Osaka explained why she wore seven facemasks to honor Black victims of racial injustice. pic.twitter.com/Vd0kqqmRP1 — ESPN (@espn) September 12, 2020

Foto: Gulliver/Getty Images

Dvoboj je veliko bolje začela beloruska teniška igralka, ki je prvi niz dobila s 6:1. Nasprotnici je vzela servis v prvi, peti in sedmi igri in za zmago v prvem nizu potrebovala le 27 minut. Drugi niz se je začel podobno, saj je 31-letna Belorusinja povedla z 2:0 v igrah in kazalo je, da je Osaka že v izgubljenem položaju.

A mlade Japonke ne smemo nikoli odpisati. Že v tretji igri ji je uspel "break", znižala je na 1:2 in se na ta način vrnila v igro. Še več, od takrat so se udarci 22-letne teniške igralke razleteli po igrišču. Belorusinji je vzela servis še v sedmi in deveti igri ter drugi niz, ki se je končal z izidom 6:3, dobila po 41 minutah.

Naomi Osaka je do zdaj zmagala tri turnirje za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Tretji niz je trajal najdlje

V tretjem nizu, ta je trajal 46 minut, smo tudi videli nekaj preobratov. Prva je udarila Naomi, ko ji je v četrti igri uspel prvi "break", in povedla s 3:1. V peti in šesti igri sta imeli obe igralki kar nekaj žogic za odvzem servisa, a jih nobena ni znala izkoristiti. V sedmi igri je Azarenki uspelo izničiti prednost servisa Japonke in postavila je izid 4:3.

Že v naslednji igri je novopečena zmagovalka znova vzela servis in povedla s 5:3. V deveti igri na svoj servis je izkoristila drugo žogico za zmago in se zasluženo veselila svoje tretje zmage na turnirjih za grand slam.

Danes zvečer (22.00) bo v New Yorku še moški finale med Nemcem Alexandrom Zverevom in Avstrijcem Dominicom Thiemom.