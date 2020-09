Nič ne bo z napadom Williamsove na rekord, Osaka bo pokazala vse maske

Uvodni polfinalni obračun OP ZDA sta odigrali Japonka Naomi Osaka in Američanka Jennifer Brady, ki se je na grand slamih sploh prvič v karieri prebila med najboljše štiri. Začela je dobro in že v prvem nizu nakazala, da se ne bo dala zlahka. Po tie-breaku je z 1:0 povedla Osaka. V drugem nizu je Američanka pri vodstvu s 4:3 Osaki odvzela servis, dobila svojega in izenačila na 1:1. O zmagovalki je tako odločal tretji niz, ki ga je s 6:3 dobila zmagovalka OP ZDA 2018.

Šesta maska Naomi Osaka je tokrat nosila masko s imenom pokojnega Philanda Castila. Foto: Getty Images Ne gre spregledati, da je Osaka tudi v polfinalu opozorila na boj proti rasizmu in policijskemu nasilju. Med intervjujem je nosila masko z imenom Philanda Castila. Tega je julija 2016 med prometno kontrolo v Minnesoti ustrelil policist, njegovo dekle pa je takrat dejanje v živo prenašlo preko pametnega telefona. Že pred turnirjem je Osaka povedala, da ima s sabo sedem mask z različnimi imeni in da upa, da bo lahko nosila vse, kar ji je z uvrstitvijo v finale uspelo.

Bo Azarenki v tretje uspelo?

Za ponovitev uspeha izpred dveh let bo morala Osaka v finalu premagati Viktorijo Azarenko. Belorusinja je namreč končala nastope domačinke Serene Williams, ki je med dvobojem potrebovala zdravniško pomoč.

Viktorija Azarenka je v polfinalu izločila Sereno Williams in se prvič po letu 2013 uvrstila v finale turnirja velike četverice. Foto: Getty Images

Začetek dvoboja se je sicer odvil povsem po željah 38-letnice, prvi niz je dobila s 6:1, a naslednja dva sta s 6:3 pripadla Azarenki. Ta se je po letu 2013 prvič prebila do finala turnirja velike četverice. Ji bo v tretjem finalu OP ZDA (2012, 2013, 2020) le uspelo zmagati?

Williamsova, sicer tretja nosilka letošnjega turnirja, bo tako na 24. lovoriko na turnirjih za grand slam, s katero bi se izenačila z rekorderko Margaret Court, morala še počakati.

PSA: there is a mother in both the singles and doubles final.



◽️ Victoria Azarenka

◽️ Vera Zvonareva pic.twitter.com/X8B494RbYT — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020