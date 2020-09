Teniška drama na OP ZDA: to se še ni zgodilo v 70 letni zgodovini turnirja

Avstrijci so čakali 25 let

Dominic Thiem je še enkrat več pokazal, da gre za izjemnega borca. Uspelo mu je nekaj, kar ni še nobenemu v odprti eri OP ZDA. Domnic je namreč edini teniški igralec, ki se mu je v 70 letni zgodovini tega turnirja uspelo vrniti po dveh nizih zaostanka in na koncu tudi zmagati. Prav tako je po 25 letih postal prvi Avstrijec, ki je zmagal na turnirju velike četverice. Pred njim je leta 1995 uspelo Thomasu Musterju, ki je zmagal OP Francije.

OP ZDA, finale Dominic Thiem (Avt, 2) – Aleksander Zverev (Nem, 5) 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6)

Foto: Gulliver/Getty Images

Uvodni dve igri na svoj servisa sta oba igralca dobila brez težav. Že v tretji igri si je Zverev priigral dve žogici za odvzem servisa. Izkoristil je drugo in zasluženo povedel z 2:1. Nemec je v četrti igri potrdil "break" in imel v rokah vodstvo s 3:1. V peti igri je imel Dominic znova nekaj težav z igro na svoj servis, a je le uspel dobiti igro in zaostanek zmanjšal na 2:3. Po 27 minutah igre je Zverev vodil že s 5:2. Ta je v osmi igri v zaključni točki zadel as in prvi niz dobil po pičlih 30 minutah. Dominic Thiem je imel predvsem težave s prvim servisom.

Foto: Gulliver/Getty Images

V drugem nizu se je nekoliko zapletlo, a ...

V uvodni igri drugega niza je imel 27-letni Thiem spet težave z igro na svoj servis. Z obilico težav je na koncu le prišel do vodstva z 1:0, medtem ko je Aleksander brez izgubljene točke prišel do izenačenja na 1:1. V tretji igri je peti nosilec turnirja znova "udaril". Še enkrat več je Thiemu vzel servis in povedel z 2:1, po naslednji igri je imel že vodstvo s 3:1. Po 24 minutah drugega niza je imel Nemec že prednost dvojnega "breaka" (4:1).V sedmi igri, pri izidu 5:1, je imel Zverev že tri žogice za zmago v drugem nizu, a jih ni znal izkoristiti. Zato je Avstrijec zmanjšal izid na 5:2.

V osmi igri drugega niza je Zverev prvič v dvoboju pokazal nekaj šibkosti, potem ko mu je Thiem prvič vzel servis in zaostanek zmanjšal na 3:5. V nadaljevanju je že zadišalo po preobratu drugega nosilca turnirja, a je Nemec le dobil deseto igro in drugi niz zasluženo dobil s 6:4. Ta je trajal 49 minut.

Foto: Guliver/Getty Images

Tretji niz vendarle Thiemu

V tretjem nizu sta oba igralca dobro začela. Na vrsto je prišla tretja igra, ko je Zverev izkoristil tretjo žogo za odvzem servisa in povedel z 2:1. V naslednji igri je Thiem prvič v dvoboju prišel do odvzema servisa, izenačil na 2:2 in se vrnil v igro. V nadaljevanju sta bila igralca izenačena, saj sta dobivala vse igre na svoj servis. Tretji niz je nato odločila deseta igra, ko je Avstrijec Zverevu še enkrat vzel servis in dobil tretji niz. Za tretji niz sta igralca porabila 50 minut.

Veliko napak Zvereva, Dominic pa izsilil pet niz Foto: Gulliver/Getty Images

Jasno je bilo, da se je začela igra Thiema vzpenjati in da je Zverev nekoliko težje prihajal do svojih točk. Avstrijec je namreč delal veliko manj napak, kot v uvodnih dveh nizih. Četrti niz se je začel izenačeno. V peti igri se je Zverev znašel v težavah, ko si je Thiem priboril dve žogici za odvzem servisa, a jih je zapravil. Aleksander je nato le uspel izenačiti na 3:3. Prišla je na vrsto osma igra. Zverev je naredil kar nekaj nepotrebnih napak, Thiem je to izkoristil in povedel s 5;3. V naslednji igri si je priigral tri žogice za zmago v četrtem nizu. Izkoristil je že prvo in izsilil pet niz.

Odločilni niz poln preobratov

Peti, odločilni niz, se je začel povsem po notah 27-letnega Dominica, potem ko mu je že v prvi igri uspelo odvzeti servis. A veselje Thiema ni trajalo dolgo, saj se je Zverev že v naslednji igri vrnil v igro, ko je izenačil na 1:1. V šesti igri je dišalo po novem preobratu, ko je Zverev na pragu novega odvzema servisa. Thiem se je izvlekel in izenačil na 3:3. V osmi igri je Zverev pritisnil na svojega nasprotnika in povedel s 5:3. V naslednji igri je sedmi igralec sveta serviral za zmago, a se mu je očitno nekoliko zatresla roka. Thiem je zaostanek zmanjšal 4:5 in v naslednji igri izenačil na 5:5. Nato mu je uspel še en "break" ter povedel s 6:5. Tokrat se roka zatresla Avstrijcu, ki ni izkoristil ponujene priložnosti, tako da je odločala podaljšana igra. Tam smo gledali igro živcev. Na koncu je več zbranosti pokazal Thiem. Ta je izkoristil šele četrto žogico za zmago in podaljšano igro dobil z izidom 8:6.