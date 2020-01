Srbska sodnica dala jeznemu Federerju vedeti, kdo je glavni #video

V torek, ko sta v četrtfinalu igrala Roger Fededer in Tennys Sandgren, je bilo na trenutke zelo napeto. Med dvobojem je tokrat živce izgubil sicer mirni Federer, ki naj bi ob eni svojih napak sočno preklinjal. Za to dejanje mu je srbska sodnica Marijana Veljović dala opozorilo.

“Give me a break.”



Roger Federer se je v tem dvoboju kar nekajkrat znašel v velikih težavah (rešil je kar sedem zaključnih žogic op. p.), ko je igral proti šele 100. igralcu Tennysu Sandgrenu. Baselčanu je zavrelo v tretji igri tretjega niza, ko je zadel mrežo. Po nekaterih namigovanjih naj bi Federer, ki govori kar osem jezikov, zaklel v nemščini. Ta je pozneje na novinarski konferenci priznal, da je preklinjal mešano.

Roger Federer je hitro videl, da s srbsko sodnico ni dobro češenj zobati. Foto: Gulliver/Getty Images

Marijana Veljović, glavna sodnica tega dvoboja, je Federerju dala opozorilo zaradi nespodobnega vedenja in s svojo odločitvijo presenetila 38-letnega teniškega zvezdnika. "Kaj sem rekel?" je Federer vprašal glavno sodnico. Ta mu je odgovorila, da tega ne more ponoviti. "Jaz nisem natanko slišala, ona pa je slišala zelo jasno," mu je odgovorila Veljovićeva, ki je informacijo dobila od stranske sodnice.

Federer je vidno besen stopil do linijske sodnice, z njo spregovoril nekaj besed, nato pa prišel do glavne sodnice, ki je trdno stala za svojo odločitvijo in Švicarja opozorila, naj pazi na svoje obnašanje. Po pogovoru je Švicar zahteval zdravniško pomoč in tako za nekaj časa prekinil dvoboj.

"Bilo je mešano. Očitno zna (linijska sodnica op. p.) mešane jezike. Tega nisem vedel. Prihodnjič moram preveriti linijske sodnike." Foto: Gulliver/Getty Images

Naslednjič bo preveril linijske sodnike

Debata glede tega se je preselila tudi na novinarsko konferenco, kjer je bil Federer, ki je zmagal po petih nizih, veliko bolj sproščen. Pozneje je priznal, da je preklinjal v dveh različnih jezikih.

"Bilo je mešano. Očitno zna (linijska sodnica op. p.) mešane jezike. Tega nisem vedel. Prihodnjič moram preveriti linijske sodnike," je uvodoma povedal Federer, ki je med drugim priznal, da ga je zmotilo, da linijska sodnica ni želela govoriti z njim.

"V preteklosti sem mislil, da lahko govorim z linijskim sodnikom. Danes mi pravijo, da moram govoriti z glavnim sodnikom. Nisem ravno znan po tem, da kar vse povprek govorim, in tudi cel stadion ni tega slišal. Ampak dobro, sprejel sem to."

Srbski sodnici so pred časom že peli



Marijana Veljović je veliko medijsko pozornost dobila v finalu Davisovega pokala pred dvema letoma, ko sta se v finalu merila Hrvaška in Francija. Hrvaški navijači so bili tako navdušeni nad njo, da so ji peli znano pesem O, Marijana.





Roger Federer je zahteval zdravniško pomoč, a kot pravi, to ne bo vplivalo na njegovo igro. Foto: Gulliver/Getty Images

"Imel sem neverjetno srečo"

To pa ni bila edina tema pogovora. Dejstvo je, da je Federer v tem dvoboju rešil sedem zaključnih žog in izsilil peti niz. Dvoboj se je na koncu končal z izidom 6:3, 2:6, 2:6., 7:6 (8), 6:3. "Mislim, da sem imel danes neverjetno srečo. Nisem si zaslužil te zmage, ampak zdaj sem tukaj in sem izjemno zadovoljen," je povedal Federer, ki meni, da zdravniška pomoč, ki jo je zahteval v dvoboju, ne bo vplivala na njegovo igro.