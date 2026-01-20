Spet bo glasno na osrednjem igrišču

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

V sredo je na sporedu četrti dan teniškega OP Avstralije, ki bo v moškem delu predvsem v znamenju Carlosa Alcaraza, trenutno prvega igralca sveta. Na osrednje igrišče bo stopil tudi domači ljubljenec Alex de Minaur.

Carlos Alcaraz bo tokrat igral podnevi in bo favorit proti Nemcu Yannicku Hanfmannu. Španec se sicer spogleduje z zgodovinskim dosežkom, saj bi lahko postal najmlajši igralec, ki bi osvojil vse štiri turnirje za grand slam. Do zdaj sta igralca odigrala dva medsebojna dvoboja in oba je dobil Španec. Ta odkrito pravi, da je čas, da v svojo vitrino postavi še avstralsko lovoriko. Mu bo uspelo?

Alex De Minaur | Foto: Guliverimage Alex De Minaur Foto: Guliverimage

V večernem terminu bodo na račun prišli navijači Alexa de Minaurja, ki se bo prvič pomeril s Srbom Hamadom Međedovićem. Šesti nosilec turnirja slovi po izjemni hitrosti in obrambni igri, vse bolj pa prihaja do izraza tudi njegova napadalna igra. Proti 90. igralcu sveta bo želel že takoj prevzeti pobudo in tako svoje navijače dvigniti na noge.

Zanimivi, dvoboji, 4. dan:
Carlos Alcaraz (ESP/1) – Yannick Hanfmann (GER)
Hamad Medjedovic (SRB) – Alex de Minaur (AUS/6)
Jaime Faria (POR) – Andrey Rublev (RUS/13)
Frances Tiafoe (USA/29) – Francisco Comesana (ARG)
Daniil Medvedev (RUS/11) – Quentin Halys (FRA)
Alexander Zverev (GER/3) – Alexandre Muller (FRA)

