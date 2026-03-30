Nov uspeh Klare Velepec, izjemna tudi na svetovnem prvenstvu

Mladinka Klara Velepec se s svetovnega prvenstva Puy Saint Vincent 2026 v tekmovalnem turnem smučanju vrača s srebrno medaljo v vzponu v kategoriji do 20 let, potem ko je v začetku marca na evropskem prvenstvu osvojila srebro posamično in bron v sprintu, novi olimpijski disciplini. To je pravljična sedma medalja 19-letne Radovljičanke v letošnji izjemni sezoni, ko je stala na stopničkah na sedmih od osmih tekem, na katerih je nastopila. Svojo vsestranskost je dokazala z dvema zlatima, tremi srebrnimi in dvema bronastima odličjema, v treh različnih disciplinah - vzponu, sprintu in posamično.

Francosko smučarsko središče Puy Saint Vincent je med 25. in 29. januarjem gostilo svetovno turnosmučarsko karavano na tekmi svetovnega pokala, ki je bila hkrati mladinsko svetovno prvenstvo 2026. Prvi dan je bila na sporedu posamična tekma, 26. januarja pa tekma v vzponu, ki so jo zaznamovale zahtevne vremenske razmere z močnim vetrom, zaradi česar so organizatorji morali prilagoditi progo, da so bili tekmovalci - skupno jih je bilo 180 v vseh treh starostnih kategorijah - manj izpostavljeni vetru.

V vzponu se je izkazala mladinka Klara Velepec (PD Poljčane), ki je v Franciji branila lanski naslov svetovne prvakinje v kategoriji do 20 let. Zahtevno progo s 550 višinskimi metri je premagala v času 29:31.6, premoč v ženski konkurenci do 20 let pa je letos morala priznati Italijanki Silvii Boscacci (29:02.8), ki je bila hitrejša za 28,8 s, na tretje mesto se je uvrstila Španka Aina Garreta Farrús (29:50.7).

Na najpomembnejši tekmi sezone oddelala z odliko

"Za mano je najpomembnejša tekma sezone, ki sem jo opravila z odliko. Naziv svetovne podprvakinje sem si prigarala na eni zame najtežjih tekem do zdaj. Res sem dala vse od sebe, kar se je videlo tudi na cilju. Ob prečkanju ciljne črte ni bilo moči za proslavljanje, potrebovala sem nekaj minut, da je telo prišlo malo k sebi, in ko sem se zavedala, kaj mi je ponovno uspelo, sem imela nasmeh do ušes," je kar žarela 19-letna Radovljičanka Klara Velepec, upravičeno ponosna na svoje letošnje uspehe.

"V letošnji sezoni moje telo in glava dokazujeta, da sem uspela stopiti stopničko višje kot lani. Res nisem uspela ponoviti zlate medalje in naziva svetovne prvakinje v vzponu, sem pa lahko še ponosnejša nase, saj sem čisto vse vzpone in skoraj vse ostale tekme, na katerih sem nastopila, končala med najboljšimi tremi, kar kaže na kakovostno in dobro delo celotno sezono. To je bila res moja sezona z dvema zlatima, tremi srebrnimi in dvema bronastima medaljama."

Klara Velepec je s srebrom v vzponu z mladinskega svetovnega prvenstva 2026 v svojo zbirko dodala pravljično sedmo medaljo v letošnji izjemni sezoni. Foto: ISMF

Klara je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Franciji z visokimi pričakovanji nastopila tudi 28. marca v sprintu, a žal ji je zmanjkalo moči, v kvalifikacijah je izgubila kožo na smučeh in tako ostala brez možnosti boja za najboljša mesta; tekmo je sklenila na 14. mestu.

Najuspešnejša slovenska tekmovalna turna smučarka 2025 se je z evropskega prvenstva 2026 v začetku marca vrnila s srebrno medaljo posamično in bronasto v sprintu. Sezono mladinskega svetovnega pokala 2026 je februarja v Nemčiji začela z bronom v vzponu, teden pozneje pa na Norveškem skupno osvojila kar tri medalje - zlato v sprintu, svojo prvo v tej olimpijski disciplini, prav tako zlato v vzponu ter srebrno na posamični preizkušnji.

Klara Velepec je presenetila pred dvema letoma, v svoji prvi sezoni v tekmovalnem turnem smučanju, ko je na evropskem prvenstvu 2024 kot kadetinja (do 18 let) v disciplini vzpon osvojila srebro, prvo slovensko medaljo na največjih turnosmučarskih tekmovanjih. Lani je v konkurenci do 20 let v vzponu postala mladinska svetovna prvakinja 2025, naslova pa se je veselila skupaj s Klemnom Španringom, ki je bil svetovni prvak 2025 med mlajšimi člani (do 23 let).

Španring (PD Poljčane) je prav tako nastopil v vzponu na tekmi svetovnega pokala v Puy Saint Vincentu in jo sklenil v zlati sredini, na 23. mestu (23:10.8). Za zmagovalcem, nepremagljivim Švicarjem Rémijem Bonnetom (20:43.8), ki je vknjižil že 32. zmago svetovnega pokala, je zaostal 2 minuti in 27 sekund. Na evropskem prvenstvu 2026 v začetku marca se je 23-letni tekmovalec iz Poljčan z 9. mestom uvrstil med najboljšo evropsko deseterico tekmovalcev v vzponu.

V sprintu je slovenske barve zastopal tudi Maj Pritržnik (TSK LiMa), na nedavnem evropskem prvenstvu šesti med mlajšimi člani (do 23 let) v tej olimpijski disciplini. Na tekmi svetovnega pokala v Puy Saint Vincentu, kjer je slavil dvakratni svetovni prvak, Francoz Thibault Anselmet, se je Pritržnik prebil v prvo polovico nastopajočih, na 24. mesto med člani, kar je prva uvrstitev 21-letnega tekmovalca z Dobrne med najhitrejših 30 v članski konkurenci.

