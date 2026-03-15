Medvedjev za finale s Sinnerjem izločil Alcaraza

Danil Medvedjev je končal popoln začetek leta Carlosa Alcaraza, saj je v polfinalu mastersa v ameriškem Indian Wellsu izločil prvega igralca sveta s 6:3, 7:6 (3) in si tako zagotovil nastop v finalu proti Janniku Sinnerju. Ta je premagal Alexandra Zvereva s 6:2 in 6:4.

Carlos Alcaraz Foto: Reuters Ruski teniški igralec Danil Medvedjev se je maščeval Špancu Carlosu Alcarazu za poraza v zaporednih finalih Indian Wellsa v letih 2023 in 2024, pri čemer je z izjemnim servisom in agresivno igro z osnovne črte španskega zvezdnika ves čas držal v ozadju.

Dvaindvajsetletni Alcaraz je letos z zmago na odprtem prvenstvu Avstralije postal najmlajši igralec, ki je osvojil karierni grand slam na vseh največjih štirih turnirjih. Nato je osvojil še naslov v Katarju in se v polfinale prišel neporažen po 16 zmagah v sezoni. Medvedjev je bil kos izzivu in je podaljšal svoj niz zmag na turnirjih ATP na devet tekem.

Tako v moški kot v ženski konkurenci bo finale odigran v nedeljo. Ob 19. uri po srednjeevropskem času se bosta pomerili Arina Sabalenka in Jelena Ribakina, ob 22. uri pa se začne dvoboj Medvedjeva in Jannika Sinnerja.

ATP masters, Indian Wells (8,09 mio evrov):



Polfinale:

Danil Medvedjev (Rus/11) - Carlos Alcaraz (Špa/1) 6:3, 7:6 (73);

Jannik Sinner (Ita/2) - Alexander Zverev (Nem/4) 6:2, 6:4.