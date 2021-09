Slovenija po dveh desetletjih z novim izjemnim uspehom

Zadnji slovenski tenisač, ki je igral v mladinskem delu grand slama, je bil Nik Razboršek 2011 v Avstraliji. Pred njim so nastopili tudi Aljaž Bedene (2007 US Open), Andraž Bedene (2007 Australian Open), Luka Ocvirk (2005 Australian Open), Grega Zemlja, Nejc Podkrajšek, Blaž Kavčič (vsi 2004 Australian Open), Rok Jarc (2003 Pariz in Wimbledon), Matjaž Jurman, Djuro Đuro (oba 2000 US Open) in Andrej Kračman (1998 Wimbledon).

