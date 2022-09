Simona Halep po operaciji na nekajtedenski počitek

Halepova je bila številka 1 na svetu leta 2017. V karieri je osvojila tudi dva turnirja za veliki slam: odprto prvenstvo Francije 2018 ter Wimbledon 2019.

"Dolgo časa so mi nagajale težave z nosom, ki so se poleti še poslabšale, mi oteževale dihanje, še posebej ponoči. Edini način, da to rešim, je bila operacija," je zapisala prek Instagrama in dodala, da je kirurg izkoristil "to priložnost, da je opravil tudi poseg plastične kirurgije".

"Vse je potekalo dobro. Zdaj potrebujem nekaj tednov počitka, preden bom lahko spet začela s kakršno koli telesno dejavnostjo," je še zapisala Halepova ob fotografiji, na kateri se smeje iz bolniške postelje in ima povit nos.

"Se vidimo kmalu na teniškem igrišču," je dodala.

Na nedavnem OP ZDA v New Yorku je romunska igralka izpadla že v prvem krogu.