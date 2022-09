Včasih je neobičajno težko #video

Kaja Juvan je trenutno naša najboljša teniška igralka, ki še vedno želi ohranjati veselje do tega športa. Razkrila je, kako gleda na svojo prihodnost in zakaj toliko hvalijo Rafaela Nadala, Rogerja Federerja, Novaka Đokovića ter nenazadnje njeno dobro prijateljico Igo Swiatek.

Kaja Juvan je na pogovor pred novinarje prišla nasmejana in sproščena. Kot je dejala, se že veseli igranja pred domačim občinstvom. Trenutno 72. igralka sveta bo v uvodnem krogu na turnirju WTA Zavarovalnica Sava v Portorožu igrala proti Francozinji Alize Cornet (35. igralka sveta). Šele 21-letna Ljubljančanka ne ve, kaj lahko pričakuje od domačega turnirja, na katerem se je lani prebila do polfinala.

"Predvsem si želim, da grem na igrišče, uživam in dam vse od sebe." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Želi si, da bi trajalo čim dlje

"Žreb je takšen, kot je. Gre za zelo izkušeno igralko (Alize Cornet, op. p.) in kakor vem, ima tudi zelo dobro sezono. Ne morem reči, da veliko pričakujem. Predvsem si želim, da grem na igrišče, uživam in dam vse od sebe. Želim si, da bi trajalo čim dlje. Ne samo tekma, ampak ves teden," je uvodoma povedala Kaja Juvan.

Letošnja zasedba na turnirju v Portorožu je veliko močnejša kot lani. V Portorož sta med drugim prišli Emma Raducanu, lanska zmagovalka OP ZDA, letošnja zmagovalka Wimbledona Jelena Ribakina … Tako močna konkurenca je do neke mere presenetila tudi Juvanovo, ki ob tem dodaja, da je turnir v Portorožu od lani na zelo dobrem glasu. Na podlagi tega si tudi dekleta želijo priti na Obalo.

Spet dela s slovenskim trenerjem

Pred letošnjim turnirjem v Wimbledonu Kaja znova dela pod vodstvom slovenskega trenerja Zorana Krajnca. Za to potezo se je med drugim odločila tudi zato, da lahko kakšen dan več preživi v Sloveniji, prav tako pa meni, da ji lahko novi trener veliko da. Trenutno se drug na drugega še prilagajata, a se ji zdi, da je naredila dober preskok naprej. Počuti se močnejšo.

"Zdi se mi, da rezultat včasih ne odraža čisto realnega stanja, ampak meni je pomemben moj proces. Torej da čutim, da se razvijam. V tem trenutku se, tako da lahko rečem, da sem mirna. Veliko smo naredili glede fizične pripravljenosti. Je nekaj teniških sprememb in nanje se še prilagajam. Za zdaj sem zadovoljna, čas pa bo pokazal, kako se bo vse skupaj razvijalo."

Moč, vzdržljivost in čvrstost so bile besede, ki so ji najprej prišle na misel. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaja meni, da je zanjo prišel čas, ko mora vložiti veliko dela in truda, saj še ni vrhu svojih sposobnosti, a da ta proces traja skozi vso športno kariero. Vprašala se je, kaj je naslednji korak in kaj si želi. Moč, vzdržljivost in čvrstost so bile besede, ki so ji najprej prišle na misel.

V mladinski letih je veljala za velik teniški potencial. To je dokazovala tudi s svojim rezultati. Zdaj je že tri leta med najboljšimi stotimi igralkami na svetu, najvišje je bila uvrščena na 58. mesto, trenutno pa zaseda 72. mesto lestvice WTA. Ko je je začela igrati na turneji WTA, je bilo lažje, saj je bilo pritiska manj. Zdaj je prišla v fazo, ko mora ugotoviti, kaj potrebuje, da lahko skozi celotno sezono oziroma čez več let drži neko raven.

Kako se spopada z vsemi pritiski, ki jih Kaja Juvan je v igri dvojic izpadla v prvem krogu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob tem poudarja, da tenis še vedno igra zaradi veselja do tega športa, saj se sicer ne bi več ukvarjala z njim, in dodaja, da je nihče ni silil v ta šport. V zadnjem obdobju je že več vrhunskih igralcev izpostavilo, da so teniške turneje zelo naporne in da je tudi psihološko težko zdržati. Marsikdo se je spopadal tudi z depresijo. Tudi Juvanova meni, da je psihološka priprava ena izmed najpomembnejših. In kako se ona spopada z vsemi pritiski, ki jih prinaša svetovna teniška turneja?

"Enostavno je toliko turnirjev, priložnosti, mediji nas spremljajo … Vseskozi se nekaj dogaja in zato vedno pravim, da iščem stvari, ki mi ustrezajo. Ko prideš prvo leto na turnejo, ti je vse novo in super. Potem v vsakem turnirju poskušaš najti tisto, kar ti je všeč. Ne ustreza ti vsaka podlaga, ne ustreza ti igrati v vsakem delu sezone, ampak mislim, da imamo igralci sami največja pričakovanja. Zato vsi toliko hvalijo Nadala, Đokovića, Federerja ali Igo (Swiatek op. p.). Včasih je neobičajno težko, da najdeš konsistentnost v vsem letu. Vse tri stvari, torej fizično, teniško in psihološko sposobnost, moraš imeti na zares visoki ravni."