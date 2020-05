Se obeta rekord in eden najzanimivejših spletnih pogovorov? #video

Nick Kyrgios, ki je tudi velik ljubitelj košarke, še čaka na odgovor Nadala. Foto: Gulliver/Getty Images

Je to čas, ko bi lahko Nick Kyrgios in Rafael Nadal zakopala bojno sekiro in športni javnosti pokazala, da sta šport in medsebojno spoštovanje vedno na prvem mestu? Oba akterja te zgodbe sta imela na teniškem igrišču in zunaj njega kar nekaj zapletov. Vsi vemo, da Nick Kyrgios pogosto provocira svoje nasprotnike, med njimi je bil tudi Rafael Nadal.

Foto: Instagram

V tem času smo lahko priča pogovorom v živo med najboljšimi teniškimi igralci. Vse rekorde je podrl pogovor med Federerjem in Nadalom, ki si ga je ogledalo več kot 50 milijonov ljudi. Zagotovo bi bilo veliko zanimanja tudi za pogovor med Nadalom in Kyrgiosom. Spletna stran BBC je svoje bralce pozvala k predlogom, kateri pogovori bi bili najzanimivejši. Kmalu se je oglasil Avstralec. "Rafa, greva v živo na Instagram. Jaz sem za. Rafa, narediva to," je na Instagramu zapisal 25-letni teniški igralec.

Med njima se je začelo iskriti v Mehiki

Rafael Nadal in Nick Kyrgios sta imela kar nekaj sporov. Lani je Nadal v Mehiki izjavil, da ima Avstralec premalo spoštovanja do igralcev, občinstva in samega sebe. Seveda mu Kyrgios ob tem ni ostal dolžan in izjavil: "Ko zmaguje, je v redu, a ko ga premagam, ne spoštuje mene, mojih navijačev in moje igre."

📺 What did you think of Nick Kyrgios trying to hit Rafa Nadal? #Wimbledon pic.twitter.com/1t9WBWL1dp — BETDAQ (@BETDAQ) July 5, 2019

Lani v Wimbledonu ni niti pomislil na to, da bi se opravičil

Zelo napeto je bilo tudi lani v Wimbledonu, ko sta se v Wimbledonu srečala v drugem krogu. Nick je imel znova nekaj nešportnih vložkov in ni niti pomislil na to, da bi se Špancu opravičil za svoja nepremišljena dejanja.

Eden izmed "kritičnih" trenutkov je bil, ko je Nick Kyrgios Rafo zadel z žogico in se mu ni niti opravičil. Nasprotno, na novinarski konferenci je priznal, da ga je želel zadeti. Nadal mu je dal takoj vedeti, kaj si misli o tem, saj ga je prestrelil s pogledom.

"Zakaj bi se opravičil? Dobil sem točko. Igral sem na njega, želel sem ga zadeti," je po dvoboju dejal 24-letni Avstralec in dodal: "Koliko osvojenih turnirjev za grand slam ima, koliko denarja ima na računu? Mislim, da žogico lahko sprejme v prsi."

Bo Nadal sprejel povabilo?

Rafael Nadal se do zdaj še ni odzval na povabilo Kyrgiosa, a moramo še malo počakati. Morda bo 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam sprejel povabilo. Če se bo to zgodilo, bo to zagotovo eden najzanimivejših spletnih pogovor v času koronavirusa.

Foto: Gulliver/Getty Images

Sezona je prekinjena do sredine julija

Koronavirus je profesionalno teniško turnejo prekinila do 13. julija, a številni poznavalci tenisa so prepričani, da je do takrat utopično pričakovati začetek sezone. Nekateri menijo, da bi lahko zaigrali septembra, medtem ko so drugi mnenja, da letos teniške igre na najvišji ravni ne bomo gledali.