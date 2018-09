Zmagovalka odprtega prvenstva Francije odhaja v teniški pokoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska teniška igralka Francesca Schiavone, leta 2010 zmagovalka odprtega prvenstva Francije, je na prizorišču zadnjega letošnjega turnirja za grand slam v New Yorku objavila, da je končala kariero.

Po več kot 20-letni igralski karieri, v kateri se je Francesa Schiavone na svetovni lestvici povzpela do četrtega mesta in osvojila osem turnirjev WTA, po zmagi na Roland Garrosu 2010 pa bi morala nastopiti tudi na portoroškem teniškem turnirju, a je nastop tik pred zdajci zaradi poškodbe odpovedala, se bo zdaj posvetila trenerskemu delu.

Ob slovesu je 38-letna Italijanka dejala, da je v tenisu izpolnila svoje sanje - zmagala je na Roland Garrosu in se uvrstila med najboljšo svetovno deseterico.

"Ko sem prispela v New York, mi je glava dejala: 'pojdi na igrišče, prosim. Bori se, še vedno lahko premagaš številne igralke.' A v srcu vem, da je zdaj pravi čas za slovo," je povedala Schiavonejeva.

"Moje nove sanje so, da se v New York vrnem kot trenerka igralke. To bi bilo fantastično," je še dejala italijanska veteranka svetovnega tenisa, ki je ob koncu kariere na 454. mestu lestvice WTA. V karieri je zgolj s turnirskimi nagradami zaslužila več kot 11 milijonov dolarjev.