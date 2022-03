Rusija in Belorusija izključena iz Davisovega pokala in pokala Billie Jean King

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna teniška zveza (ITF) je zavoljo ruske vojaške invazije na Ukrajino teniškim igralkam in igralcem iz Rusije ter Belorusije do nadaljnjega prepovedala nastope v ženskem reprezentančnem pokalu Billie Jean King in moškem Davisovem pokalu.