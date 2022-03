Tudi Svetovna atletika zaprla vrata Rusiji in Belorusiji

Svetovna atletika je zavoljo ruske vojaške invazije na Ukrajino tekmovalcem in tekmovalkam iz Rusije in Belorusije prepovedala nastope na vseh tekmovanjih pod njenim okriljem, vključno z dvoranskim svetovnim prvenstvom med 18. in 20. marcem v Beogradu in svetovnim prvenstvom na prostem med 15. in 24. julijem v Eugenu.