V živo: Nadalu maratonski prvi niz, v drugem brejk za brejkom

Na odprtem prvenstvu Francije sta na sporedu polfinalna obračuna, v katerih se za nastop v nedeljskem finalu merijo Španec Rafael Nadal in Nemec Alexander Zverev (15.05) ter Hrvat Marin Čilić in Norvežan Casper Ruud.

Rafael Nadal Foto: Reuters Rafael Nadal svoj 36. rojstni dan praznuje na igrišču Philippe Chartier, kjer mu nasproti stoji Alexander Zverev, ki na velikih tekmovanjih Španca še ni premagal. Obračun se je začel ob 15.10. "Res je, da še nisem premagal Đokovića ali Nadala, a mislim, da sem bil blizu," je pred polfinalom povedal Nemec. "Tekme proti igralcema, kot sta Đoković in Nadal, so vedno naporne, in seveda je razlika med napetim obračunom ter zmago proti takšnima igralcema, a v petek bom dal vse od sebe."

OP Francije (ATP), 13. dan, polfinale: Petek, 3. junij:

Rafael Nadal (Špa/5) - Alexander Zverev (Nem/3) 7:6, 2:3

Casper Ruud (Nor/8) - Marin Čilić (Hrv/23)

1. niz

Alexander Zverev Foto: Reuters Zverevu je brejk uspel že v prvi igri dvoboja. V prvem nizu je vodil s 4:2, nato pa je Nadal zaigral na višji ravni. Nemcu je vzel servis in igro pozneje prvič v polfinalu povedel (5:4). Deseta igra je trajala kar 15 minut! Nadal je imel trikrat zaključno žogico za drugi brejk in dobljen prvi niz. A se Zverev ni dal in je izenačil na 5:5. Izjemen tenis se je nadaljeval, po eni uri in 15 minutah sta šla v podaljšano igro (6:6). V podaljšani igri sta nasprotnika skupaj izgubila kar devet servisov. Na koncu jo je z 10:8 dobil Španec. Uspelo mu je nekaj izjemnih udarcev. In tako je prvi niz po uri in 32 minutah osvojil s 7:6.

2. niz

Drugi niz se je začel s štirimi zaporednimi odvzetimi servisi. Po 33 minutah igre je bilo 2:2.

Nadal proti svojemu 30. finalu

Nadal tako na svoj rojstni dan skušal lovi že svoj 30. finalni nastop na grand slamih, 14. v Parizu. Na drugi strani pa bi bil to šele drugi finale za Nemca, ki se je že v torek pošteno namučil proti 19-letnemu Carlosu Alcarazu. Zverev, ki je trenutno tretji igralec sveta, bi tako lahko Nadalu pripravil rojstnodnevno presenečenje in mu preprečil uvrstitev v finale.

"Z očetom in trenerjem Sergijem Bruguero smo opazovali, kako trenira. Njegovi udarci so kar naenkrat postali hitrejši za 30 kilometrov na uro in njegovo gibanje lahkotnejše. Nekaj na tem prizorišču ga naredi za 30 odstotkov bolj nevarnega," je še pred začetkom turnirja na Nadala opozarjal Zverev.

Statistika preteklih medsebojnih obračunov prednost daje Špancu.