Nadal po pravem trilerju do zmage nad Đokovićem

Španski teniški igralec Rafael Nadal je v četrtfinalu odprtega prvenstva Francije v Parizu po pravem trilerju in več kot štirih urah s 3:1 v nizih (6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4)) izločil prvega nosilca Srba Novaka Đokovića in se uvrstil v polfinale. Že pred tem je Nemec Alexander Zverev po trdem boju in dobri predstavi z obeh strani s 6:4, 6:4, 4:6 in 7:6 (7) ugnal španskega čudežnega dečka Carlosa Alcaraza.

Rafael Nadal in Novak Đoković sta odigrala še svoj 59. dvoboj v karieri, po katerem je bil prešerno razpoložen Španec. Srb kljub porazu v medsebojnih dvobojih še vedno vodi s 30 − 29, na grand slamih pa je Nadal še povečal prednost na 11 − 7. Nadal je v desetem obračunu na rdečem pariškem pesku vknjižil osmo zmago in se Đokoviću oddolžil za lanski poraz v polfinalu.

"Bila je zelo težka tekma, Novak je eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Igrati proti njemu je vedno velik izziv, imava dolgo zgodovino in tudi danes je bilo tako. Proti Novaku ti lahko uspe le če igraš najboljši tenis od začetka do konca. Danes mi je to uspelo, bil je magični večer, res sem vesel, hvala navijačem za podporo," je takoj po zmagi in dvoboju, ki je trajal kar štiri ure in 12 minut povedal Nadal, ki je še enkrat več dokazal, da je kralj peska.

Novak Đoković in Rafael Nadal sta v Parizu poskrbela za pravo teniško poslastico. Foto: Reuters

"Vidimo se čez dva dneva, to je vse kar lahko obljubim," je še na prošnje organizatorjev, da to ne bo njegov zadnji nastop na Roland Garrosu odgovoril Nadal. Ta tako ostaja v igri za skupno 22. zmago na turnirjih velike četverice, od tega kar 14. lovoriko na OP Francije.

Španski tenisač je obračun na igrišču Philippe-Chatrier začel odločno, že v prvi igri prvega niza je izkoristil tretjo priložnost in vzel servis Srbu, enak dosežek pa mu je uspel tudi v peti igri, po kateri je povedel s 4:1. Španec je nato v 49 minutah brez večjih težav dobil prvi niz z izidom 6:2.

Nadal v drugem nizu povedel s 3:0, a sledil je preobrat Đokovića

Na povsem enak način je 35-letni Nadal odprl tudi drugi niz, v katerem je v prvi igri, ki je trajala kar 13 minut, po več poskusih zlomil Đokovića in še tretjič v dvoboju vzel servis Srbu, ki je nato v podobnem ritmu tudi nadaljeval. Najprej je brez težav dobil igro na svoj servis, nato pa je še četrtič naredil osvojil igro na servis Đokovića ter povedel s 3:0.

A sledil je ogromen zasuk. Že v naslednji igri je srbski tenisač prvič na dvoboju prišel do odvzema servisa in se vrnil med žive, nato pa je Đoković v maratonski 19-minutni šesti igri še drugič na obračunu vzel servis Nadalu in izid poravnal na 3:3. Đoković, ki je nato prevzel pobudo, je zatem v deveti igri drugega niza pri vodstvu s 5:4 na servis Nadala izkoristil drugo priložnost za osvojitev niza, ki je trajal 85 minut, in prišel do izenačenja na 1:1.

Novak Đoković je po koncu brez pozdrava navijačem jezno odvihral iz igrišča. Foto: Reuters

Četudi je bil Srb v naletu, pa se je tudi tretji niz začel po identičnem scenariju kot prva dva, saj je Nadal še tretji niz začel z odvzemom servisa Srbu, ki je na svoj servis izgubil tudi peto igro tretjega niza, po kateri je Španec povedel s 4:1, nato pa brez podobnih pretresov, kot so se odvili pred tem, dokaj mirno niz pripeljal v svojo korist s 6:2.

Đoković korakal proti izenačenju, a je Nadal udaril še enkrat

Za razliko od prvih treh nizov je Đoković v četrtem v prvi igri vendarle zadržal igro na svoj servis, takoj zatem pa je vzel servisno igro Nadalu in povedel z 2:0. Srb je v deveti igri pri vodstvu s 5:3 serviral za drugi niz, imel dve zaključni žogi, a jih je Nadal ubranil in v drugem poskusu prišel do izjemno pomembnega breaka, po katerem je v četrtem nizu ostal med živimi. Zmagovalca četrtega in na koncu tudi zadnjega niza je odločil tie-break, v katerem je Nadal pokazal zobe, ekspresno povedel s 6:1, na koncu pa v podaljšani igri zmagal s 7:4.

Nadal je bil po zmagi presrečen. Foto: Reuters

Zverev boljši od mladega Španca

Nadal se bo v petek, ko bo praznoval tudi 36 let, v polfinalu pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom. Ta je ponovil lansko uvrstitev v polfinale, za napredovanje iz četrtfinala pa je potreboval več kot tri ure v obračunu proti šestemu nosilcu Špancu Carlosu Alcarazu. "Tekma se je obračala v njegovo korist. Zelo sem vesel, da sem dobil to podaljšano igro," je dejal Nemec, ki je prvič v karieri na turnirjih za grand slam premagal igralca znotraj najboljše deseterice na lestvici ATP.

Alexander Zverev je ponovil lansko uvrstitev v polfinale. Foto: Reuters

"Upam, da lahko osvojim grand slam, preden nas začne Alcaraz premagovati in ne bomo več imeli možnosti," je o talentiranem 19-letniku dejal Zverev. V zadnjem, četrtem nizu je Nemec serviral za zmago, a priložnosti ni izkoristil in se je kasneje pošteno namučil v podaljšani igri.

Zverev je dvoboj sicer začel suvereno z dvema osvojenima nizoma, a se je mladi Španec kmalu prebudil in zmagal tretji niz. Po zgrešeni priložnosti Zvereva za zmago je v četrtem nizu Alcaraz vodil s 6:5, vendar mu ni uspelo izsiliti odločilnega petega niza.

Zadnji Slovenec na OP Francije, mladinec Bor Artnak je v torek sklenil nastope po porazu v prvem krogu konkurence dvojic. Dan prej je v prvem krogu izpadel tudi med posamezniki.