"Če misliš žvižgati Đokoviću, potem ne hodi"

Eden najbolj znanih teniških trenerjev Patrick Mouratoglou je pred teniškim dvobojem med Đokovićem in Nadalom navijačem sporočil, da Srbu nima smisla žvižgati. Goran Ivanišević, trener Novaka pa pred dvobojem sporoča, da je njegov varovanec igrati deset nizov, če bi bilo to potrebno.

V torek zvečer (20.45) bo v četrtfinalnem dvoboju na OP Francije potekala prava teniška poslastica, ko se bosta med seboj pomerila Novak Đoković in Rafael Nadal. O omenjenih igralcih, ki bosta igrala svoj že 59. medsebojni dvoboj, ne gre izgubljati besed. Zelo zanimivo pa je spremljati komentarje pred današnjim dvobojem.

Patrick Mouratoglou da žvižganje na igrišču ni potrebno. Foto: Reuters

Tisti, ki ne misli uživati v dvoboju, naj ostane doma

Novak Đoković se je na dozdajšnjih dvobojih nekajkrat soočil z žvižgi gledalcev na tribunah, medtem ko je Rafael Nadal, 13-kratni zmagovalec Roland Garrosa, eden največjih ljubljencev francoskih ljubiteljev tenisa. Glede žvižganja je bil zelo jasen francoski teniški trener Patrick Mouratoglou. Ta namreč meni, da tisti, ki ne misli uživati v tem dvoboju, naj raje ostane doma.

"Nima smisla žvižgati Đokoviću. Če ti ni všeč, ne potrebuješ hoditi in gledati. Imaš pravico do tega. Če pa prideš gledati dvoboj, potem moraš znati ceniti izjemna športnika in spektakel, ki ga nam pričarata. Zaradi tega jih je treba spodbujati. To je minimalno, kar lahko naredimo," je povedal Mouratoglou, ki pa ni bil edini, ki je obsodil žvižge Đokoviću.

Foto: Guliverimage

Ivanišević pred dvobojem v svojem slogu

Dan pred dvobojem, je v svojem slogu razlagala Goran Ivanišević, trener prvega igralca sveta. Nasprotnika sta se nazadnje pomerila lani v polfinalu prav na OP Francije, ko je zmagal Beograjčan. Če ljubitelji tenisa komaj čakajo, da Đoković in Nadal stopita na igrišče, Splitčan ta dvoboj doživlja malo drugače.

"To so sanje za gledalce, za trenerja pa niti ne. Super bo. Recimo, da bo to vsaj zame najboljši četrtfinale na Roland Garrosu. Dvoboj bo večerni, oba sta pripravljena, oba sta v dobri formi. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Na koncu, ko bosta stopila na igrišče, sem le eden od gledalcev, ki bo podpiral in ploskal," je povedal Ivanišević, ki med drugim pravi, da med Novakom in Nadalom ni skrivnosti.

Goran Ivanišević je prepričan, da je njegov varovanec zelo dobro pripravljen. Foto: Guliverimage

Ivanišević je pred kratkim postal edini trener Novaka Đokovića, potem ko se je Marjan Vajda, dolgoletni trener Srba odločil, da se bo umaknil. Zdi se, da Ivanišević in Đoković zelo dobro sodelujeta. Po nekaterih začetnih težavah 35-letnega teniškega igralca, ko nekaj časa ni igral, je ta v zdanjih tednih ujel pravi ritem. Zmagal je turnir v Rimu, v Parizu pa do zdaj ni oddal še nobenega niza.

"Za zdaj dobro igra, prav tako dobro udarja žogico. Pripravljen je, prav tako Rafa in videli bomo, kako bo. Đoković je pripravljen igrati deset nizov, če bi moral," se je pošalil 50-letni Ivanišević, ki je prepričan, da Đoković lahko še nekaj let igra na najvišji ravni.