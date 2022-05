"Izbira, ali Nadal ali Đoković, je, kot bi vrgel kovanec"

John McEnroe OP Francije spremlja kot strokovni komentator Eurosporta. Foto: Reuters "Pred turnirjem sem dejal, da ima majhno prednost Novak," je v pogovoru za Reuters razlagal John McEnroe. "Rafa je ta turnir osvojil 13-krat, a nisem bil prepričan o njegovem zdravju. Bil je poškodovan, a zdaj se zdi, da je v redu. Dvoboj se lahko obrne v eno ali drugo smer. Rafa je bil do zdaj tu mnogo boljši, a malo več možnosti dajem Novaku. A če zmaga Rafa, ne bom presenečen."

Lani sta se na Rolandu Garrosu pomerila v polfinalu. Zmagal je Novak Đoković in turnir tudi osvojil. Pred tem je Rafael Nadal štirikrat zapored osvojil turnir na pariškem pestu. Do zdaj sta se pomerila 58-krat, Srb je na pesku Španca premagal samo trikrat. Od lanskega polfinala Pariza se nista več pomerila. Đoković januarja ni smel igrati na OP Avstralije, zdaj se želi izenačiti z Nadalom z 21 osvojenimi grand slami. Srb je v Pariz prišel bolje pripravljen, saj je dobil peščeni turnir v Rimu, medtem ko je Španec zaradi težav s stopalom izgubil v četrtfinalu Madrida.

Novak Đoković je v četrtem krogu igral le dve uri, Rafael Nadal več kot štiri. Foto: Reuters

"Rafa je včasih kot Superman"

Rafael Nadal Foto: Reuters Igrala bosta zvečer, pod lučmi. Nižje večerne temperature v Parizu Nadalu sicer ne ustrezajo ravno. To poudarja tudi McEnroe, a: "To sem mislil že pred dvema letoma, ko so igrali oktobra. Mislil sem, da bo hladno vreme bolj ustrezalo Novaku, ker se žogica ne bo odbijala tako visoko, a ga je Rafa z lahkoto premagal." Na pesku španskega teniškega igralca pač ne smeš nikoli odpisati, pa čeprav ima v zadnjem tednu za sabo veliko več igre kot Srb. "Je pomembno, da je Novak v četrtem krogu igral dve uri, Rafa pa štiri in pol? Mislil bi si, da je, ampak Rafa je včasih kot Superman. Še posebej tukaj," še razmišlja legendarni ameriški teniški igralec. "Nimam kovanca, a izbira, kdo bo zmagal, je, kot bi vrgel kovanec."

McEnroe o Alcarazu: Mislim, saj ga vsi obožujejo

Nič manj zanimiv ne bo polfinalni obračun zmagovalca dvoboja Nadal - Đoković. Čaka ga namreč boljši iz četrtfinalnega dvoboja med Carlosom Alcarazom in Alexandrom Zverevom. Tudi McEnroe, ki je v finalu Rolanda Garrosa igral leta 1984, je skočil na vagon navdušencev nad 19-letnim Alcarazom. "Mislim, saj ga vsi obožujejo. Všeč mi je. Je kot sveža energija. Bori se in poln je te mladostne energije. Igra odlično. Po igrišču se giblje tako dobro kot morda še nihče do zdaj. In to ti lahko pomaga dobiti marsikateri dvoboj."