Nestrpno pričakovanje: Nole je pripravljen, kaj pa Rafa?

V nedeljo smo na OP Francije, teniškem turnirju za grand slam, videli sprehod Đokovića. Srb je v treh nizih premagal Argentinca Diega Schwartzmana. Na drugi strani pa smo videli mučenje Rafaela Nadala, ki se je v četrtfinale uvrstil po petih nizih in po več kot štirih urah igranja. Premagal je Kanadčana Felixa Augerja-Aliassimeja.

Rafael Nadal se je v osmini finala precej namučil. Foto: Reuters

Zadnjič?

V četrtfinalu nas torej v torek čaka teniška poslastica, ko se bosta še 59. v karieri udarila Novak Đokovića in Rafael Nadal. A pred tem dvobojem je vsaj za Nadala nekaj nejasnosti. Igralca že dolgo nista igrala, zato Španec ne ve točno, kaj lahko pričakuje.

"Proti Đokoviću že dolgo nisem igral. Prav tako že dolgo nisem igral takšnih dvobojev. Skoraj tri mesece, tako da bo to zame velik izziv. Novak je zmagal v Rimu. Dobil je devet dvobojev zapored in tukaj igra izjemno … Vem, v kašnem položaju sem, in ga sprejemam. Boril se bom in ne bom se pritoževal. Igram v četrtfinalu Roland Garrosa in uživam lahko," je povedal 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Rafa je med drugim dal v svoji izjavi slutiti, da bi bil lahko to njegov zadnji dvoboj na pariškem pesku. Vemo, da se je Majorčan v zadnjih tednih soočal s poškodbo stopala, ki se mu vleče že dolga leta.

"Moj položaj je takšen, da ne vem, ali bo moj naslednji dvoboj zadnji na Roland Garrosu. Šel sem skozi težave zaradi svojega stopala. Zavedam se, kaj lahko pričakujem v bližnji prihodnosti in kaj se lahko zgodi z mojo kariero. Zato lahko le uživam, se borim in živim svoje sanje. To je igranje v zaključku turnirja," je še povedal Nadal, ki letos lovi že 14. zmago na OP Francije.

Foto: Guliverimage

Za Novaka Đokovića, trenutno prvega igralca sveta, se zdi, da se na pariškem pesku počuti zelo dobro. Beograjčan do zdaj na OP Francije ni oddal še niza, v tretjem krogu je premagal tudi našega Aljaža Bedeneta. Srb je po zmagi v osmini finala razkril, da zelo dobro pozna igro Nadala in da med njima praktično ni skrivnosti.

"Ta dvoboj mnogi nestrpno pričakujejo. Že od takrat, ko je bil znan žreb. Vesel sem, da do četrtfinala nisem veliko časa preživel na igrišču. Vem, da je dvoboj z njim vedno fizično težak. To je velik izziv in verjetno eden največjih, ki ga lahko imate na Roland Garrosu. Pripravljen sem na ta izziv. Zadovoljen sem s tem, kako se trenutno počutim in kako sem udarjal. Osredotočil se bom na tisto, kar moram jaz narediti. Všeč mi je, kakšne možnosti imam," je povedal Nole, ki brani lansko zmago v Parizu.