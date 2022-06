Tretji polfinalist OP Francije je Marin Čilić. Andreja Rubljova je po štirih urah in 10 minutah premagal v petih nizih. Prvi super tie-break v zgodovini Rolanda Garrosa je dobil z 10:2. Že v torek sta se v polfinale uvrstila Rafael Nadal in Alexander Zverev.

V polovici razpredelnice OP Francije, v kateri sta bila najvišje postavljena nosilca Rus Danil Medvedev in Grk Stefanos Cicipas, so se zgodila številna presenečenja. Najboljši hrvaški teniški igralec Marin Čilić, ki je dosegel vrhunec kariere leta 2014, ko je osvojil OP ZDA, na OP Avstralije in v Wimbledonu pa je že zaigral v finalu, blesti na letošnjem turnirju v Parizu. Tretjič v karieri se je uvrstil med najboljših osem, zdaj pa se je prvič v polfinale. Pa na pariškem pesku nastopa že 17. sezono!

Nočni dvoboj za zadnje mesto v polfinalu

Holger Rune je pri 19 letih na letošnjem OP Francije priredil že dve senzaciji. Foto: Reuters V drugem četrtfinalnem spopadu se bosta pozno zvečer predstavila Skandinavca. Za največjo senzacijo turnirja je poskrbel 19-letni Danec Holger Rune. Najprej je presenetil Kanadčana Denisa Shapovalova, nato še lanskega finalista pariškega turnirja Stefanosa Cicipasa. Če bo premagal še Casperja Ruuda, s katerim je izgubil vse tri dozdajšnje medsebojne dvoboje, se bo vpisal v zgodovino. Roland Garros bi namreč prvič dobil danskega polfinalista. Podobno pa velja tudi za Norvežana Ruuda. Tudi Norveška se še ne more pohvaliti z udeležencem v polfinalu.