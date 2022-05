Aljaž Bedene je po več kot treh urah izenačenega dvoboja napredoval v naslednji krog Pariza, potem ko je po slabšem začetku premagal Urugvajca Pabla Cuevasa, ki je na lestvici ATP skoraj 50 mest bolje uvrščen.

Slovenski igralec, ki je v uvodnem nastopu ugnal Avstralca Christopherja O'Connella prav tako s 3:1 v nizih, je v sredo izgubil uvodni niz s 4:6, potem pa dobil drugega z enakim izidom. Odločilen je bil nato tretji, ko je Bedene izenačil na 4:4 in povedel s 6:5, potem pa v podaljšani igri slavil in si pripravil dobro izhodišče za zmago.

Novak Đoković po uvrstitvi v tretji krog Roland Garrosa. Foto: Reuters To je nato dosegel v tretjem nizu, ko vodstva s 4:2 in 5:3 ni izpustil iz rok. Cuevas je še znižal na 4:5, a je potem Aljaž dobil igro na svoj servis in po treh urah in 14 minutah napredoval v tretji krog Pariza, kjer ga čaka prvi nosilec Srb Novak Đoković. Ta je v drugem krogu brez večjih težav premagal Alexa Molčana s 6:2, 6:3, 7:6.

Slovak Molčan je sicer varovanec trenerja Mariana Vajde, nekdanjega trenerja Đokovića, ki je srbskemu igralcu pomagal do večine od 20 naslovov na turnirjih za grand slam.

Roland Garros, moški, 1. krog:



Aljaž Bedene (Slo) - Pablo Cuevas (Uru) 4:6, 6:4, 7:6 (5), 6:4;

Felix Auger-Aliassime (Kan/9) - Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6:0, 6:3, 6:4;

John Isner (ZDA/23) - Gregoire Barrere (Fra) 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (5);

Bernabe Zapata Miralles (Špa) - Taylor Fritz (ZDA/13) 3:6, 6:2, 6:2, 6:3;

Cameron Norrie (VBr/10) - Jason Kubler (Avt) 6:3, 6:4, 6:3;

Karen Hačanov (Rus/21) - Hugo Dellien (Bol) 4:6, 6:4, 7:6 (1), 6:3;