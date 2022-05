Lani v Parizu namučil Đokovića, letos pa grškega zvezdnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrti nosilec in lanski finalist teniškega odprtega prvenstva Francije Stefanos Cicipas je v prvem nastopu na pariškem pesku po preobratu le napredoval v drugi krog. Čeprav je proti 20-letnemu Italijanu Lorenzu Musettiju zaostajal že za dva niza, je Grku uspel preobrat za zmago po več kot treh urah in pol s 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2. Obračun se je končal šele v današnjih zgodnjih jutranjih urah.

"V prvih dveh nizih mi res ni bilo lahko," je po zmagi dejal 23-letni Grk in dodal: "A na koncu se je vse dobro izteklo. V prvih dveh nizih se nisem počutil dobro, nekaj je bilo narobe z mojo igro. Nikakor se nisem mogel prilagoditi ritmu Lorenza. Moja borbenost se je vrnila v tretjem nizu, ko nisem imel več izbire," je dejal Stefanos Cicipas.

Italijan Lorenzo Musetti je lani namučil Novaka Đokovića, letos pa Stefanosa Cicipasa. Foto: Reuters

Italijanski teniški igralec Lorenzo Musetti je lani na Roland Garrosu vzel prva dva niza tudi Novaku Đokoviću, preden ga je poškodba prisilila k odstopu.

Cicipas se bo v drugem krogu pomeril s češkim kvalifikantom Zdenekom Kolarjem. Glede na to, da so Rafael Nadal, Đoković in Carlos Alcaraz vsi v zgornji polovici moškega žreba, je Cicipas v spodnjem delu veliki favorit za finale.