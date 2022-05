Jo-Wilfried Tsonga se je pri 37 letih odločil, da bo po stresnem obdobju, v katerem se je spopadal s številnimi zdravstvenimi težavami, sklenil igralsko kariero. Največji uspeh je dosegel leta 2008, ko je zaigral v finalu OP Avstralije, na svetovni jakostni lestvici pa zasedal peto mesto. Prireditelji so poskrbeli, da je lahko pomahal v slovo v veličastnem ozračju, saj se je na osrednjem igrišču Rolanda Garrosa Philippe-Chartier pomeril z enim od najbolj vročih teniških igralcev na svetu. To je Norvežan Casper Ruud.

Oblile so ga solze. Foto: Reuters Tsonga je po podaljšani igri dobil prvi niz, naslednje štiri pa izgubil, a drugega in četrtega šele po podaljšani igri. Kljub bolečinah v rami se je boril do konca. Še pred zadnjim servisom v tekmovalni karieri pa so ga oblile solze. "Hvala, Jo," so zapisali na uradnem Twitterjevem profilu Rolanda Garrosa. "Dober dvoboj, a nočem govoriti o dvoboju. Govoril bom o Joju. Za vse je žalostno, da končuješ kariero. Zame in za številne druge mlade igralce si bil vzor. Hvala za lepe spomine."

The curtain comes down 😢@CasperRuud98 ends Tsonga's farewell tour with a 6-7(6), 7-6(4), 6-2, 7-6(0) opening round victory.#RolandGarros pic.twitter.com/jOA3HxObxG — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2022

Aljaž Bedene je nastope v konkurenci moških dvojic končal že v prvem krogu. V navezi s Srbom Filipom Krajinovićem je moral priznati premoč Argentincu Maximu Gonzalezu in Brazilcu Marcelu Melu, ki sta zmagala s 6:4, 6:2.

Medvedjev potreboval le 100 minut

Danil Medvedjev se je lani v Parizu uvrstil v četrtfinale. Foto: Reuters Danil Medvedjev je brez težav napredoval v drugi krog odprtega prvenstva Francije v Parizu. Načetega tekmeca iz Argentine Facunda Bagnisa je premagal s 6:2, 6:2, 6:2. Dvoboj je trajal uro in 40 minut, Argentinec pa s poškodovano mečno mišico ni bil kos drugemu nosilcu Rolanda Garrosa. Medvedjev, ki se na peščeni podlagi ne znajde najbolje, a vseeno brani lanski četrtfinale v Parizu, bo v drugem krogu igral proti Srbu Laslu Đereju, ki se je 6:4, 6:4 in 6:4 izločil Litovca Ričardasa Berankisa.

Zmagovalec OP ZDA se je šele pretekli teden vrnil na turnejo po šesttedenski odsotnosti zaradi operacije hrbta. V Ženevi je takrat turnir sklenil že po prvem nastopu po porazu proti Francozu Richardu Gasquetu.

Roland Garros, moški, 1. krog:



Casper Ruus (Nor) - Jo Wilfried Tsonga (Fra/8) 6:7, 7:6, 6:2, 7:6

Alex Molčan (Slk) - Federico Coria (Arg) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3;

Sebastian Korda (ZDA/27) - John Millman (Avs) 6:1, 7:5, 7:6 (6);

Richard Gasquet (Fra) - Lloyd Harris (JA) 6:1, 6:3, 6:4;

Emil Ruusuvuori (Fin) - Ugo Humbert (Fra) 6:2, 2:6, 6:7 (4), 6:4, 6:2;

Joao Sousa (Por) - Chun Hsin Tseng (Tvn) 6:7 (5), 6:1, 4:6, 6:1, 6:4;

Lorenzo Sonego (Ita/32) - Peter Gojowczyk (Nem) 6:2, 6:2, 6:1;

Holger Rune (Dan) - Denis Shapovalov (Kan/14) 6:3, 6:1, 7:6 (4);

Ilja Ivaška (Blr) - Benoit Paire (Fra) 6:3, 7:5, 1:6, 7:5;

Cristian Garin (Čil) - Tommy Paul (ZDA/30) 5:7, 6:1, 6:2, 6:3;

Aleksander Bublik (Kaz) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:2, 6:4, 6:4;

Laslo Đere (Srb) - Ričardas Berankis (Lit) 6:4, 6:4, 6:4;

Danil Medvedjev (Rus/2) - Facundo Bagnis (Arg) 6:2, 6:2, 6:2.