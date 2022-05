Nadal začel uspešno, na igrišče še Đoković

Peti nosilec Nadal, ki bi se lahko v četrtfinalu srečal z aktualnim prvakom Novakom Đokovićem, je rekord Roland Garrosa, ki ga je sicer sam postavil, izboljšal na 106 zmag in le tri poraze od svojega prvenca leta 2005, ko je osvojil svoj prvi naslov na izbranem pesku Pariza.

"Zelo sem vesel današnje zmage. Vesel sem, da sem se prebil naprej v treh nizih," je dejal Nadal, ki šele drugič v karieri v Parizu ni v skupini prvih štirih nosilcev.

"To je prvi krog, zame vsekakor pozitiven dvoboj. Izenačeni nizi, vendar z veliko prostora za napredek," je bil zadovoljen Majorčan.

Another record ✅



106 wins (and counting) for @RafaelNadal at #RolandGarros - more than any other ATP player at any other Grand Slam! pic.twitter.com/eoOWXCKQpE