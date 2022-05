Že uvodni dan postregel s presenečenji, uspešen debi Olge Danilović

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi dan glavnega dela odprtega teniškega prvenstva Francije je že postregel s prvimi presenečenji. V ženski konkurenci sta izpadli šesta nosilka Ons Jabeur iz Tunizije in nekdanja zmagovalka Rolanda Garrosa, Španka Garbine Muguruza. Svoj prvi nastop na glavnem turnirju je doživela tudi srbska teniška igralka Olga Danilović, ki je v prvem krogu s 3:6, 7:6 (4) in 6:2 ugnala Madžarko Dalmo Galfi.

Sedemindvajsetletna Jabeurjeva je v Pariz prišla z odlično popotnico - zmago na turnirju v Madridu in finalom v Rimu - ter bila kot vodilna igralka v sezoni po številu zmag na pesku (17) v najožjem krogu favoritinj. A 56. igralka sveta Magda Linette s Poljske je bila po dveh urah in 28 minutah boljša s 3:6, 7:6 in 7:5.

"Mislim, da ima vsak poraz tudi svojo pozitivno plat. Verjamem, da me v prihodnosti čakajo velike stvari. Zdaj je pravi čas, da si vzamem malce odmora in razmislim, kako naprej," je po porazu povedala Tunizijka, ki je naredila 47 neizsiljenih napak.

"Priznam, da nisem bila vesela, ko sem izvedela, da bom igrala že ob 11. uri zjutraj. Tudi o osrednjem igrišču imam mešane občutke," je dodala Ons Jabeur.

Drugič zaporedoma je v prvem krogu OP Francije izgubila zmagovalka Rolanda Garrosa 2016 in leto pozneje prva igralka sveta Garbine Muguruza. V treh nizih z 2:6, 6:3 in 6:4 jo je premagala najstarejša udeleženka turnirja, 36-letna Estonka Kaia Kanepi.

Muguruza je letos dobila vsega sedem dvobojev, izgubila pa deset. Le enkrat je povezala dve zmagi. V prvem krogu je zdaj izpadla tretji teden zapovrstjo.