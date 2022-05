Upajmo, da tokrat ne bo šokantnih odhodov

Pri moških je prvi nosilec Novak Đoković, medtem ko je v ženskem delu kot prva nosilka postavljena letos superiorna Iga Swiatek.

Novak Đoković je z zmago na turnirju v Rimu našel pravo formo. Foto: Reuters

Najstnik je pripravljen na zmago, Nole in Rafa se ne bosta kar tako dala

V moškem delu se zdi, da je konkurenca večja kot pri ženskah. Poleg Đokovića, ki brani lansko zmago na pariškem pesku, sta v igri zagotovo še kralj peska Rafael Nadal in mladi, šele 19-letni Carlos Alcaraz. Mladi Španec zadnjih nekaj tednov navdušuje na teniških igriščih in odkrito je priznal, da je pripravljen zmagati turnir za grand slam. Ne gre pozabiti, da se na turnirjih velike četverice igra na tri dobljene nize. In premagati Đokovića in Nadala na tri dobljene nize bo izjemno težka naloga.

Vsi trije so se znašli na isti strani žreba, kar pomeni, da bi se Đoković in Nadal lahko srečala že v četrtfinalu. Zmagovalca tega dvoboja pa bi lahko v polfinalu čakal prav Alcaraz.

"Ne bojim se povedati, da sem pripravljen zmagati turnir za grand slam," je po zmagi v Madridu povedal Alcaraz, ki je letos na kolena spravil tako Đokovića kot tudi Nadala. Alcaraz je turnir v Rimu načrtno spustil, da se je lahko v miru pripravil na največji turnir na pesku. Potek njegove kariere v mnogočem primerjajo s kariero Nadala. 35-letni Majorčan je bil zadnji najstnik, ki je zmagal turnir za grand slam (OP Francije 2005). Bo to letos uspelo njegovemu 19-letnemu rojaku?

Foto: Reuters

Bilo bi veliko presenečenje, če 20-letni Poljakinji ne bi uspelo

Če se zdi, da je pri moških kar nekaj kandidatov za zmago, je pri ženskah krog favoritinj veliko ožji. Pravzaprav v ženski konkurenci izstopa Iga Swiatek. Prva igralka sveta je v zadnjih mesecih dominantna. V letošnji sezoni je v svojo vitrino pospravila že pet turnirskih lovorik in ima v dvobojih 28 zaporednih zmag. Nazadnje je izgubila februarja proti Jeleni Ostapenko, zmagovalki OP Francije iz leta 2017. Nekateri Igo trenutno primerjajo z Rafaelom Nadalom v najboljših časih, potem ko je bil dolga leta v Parizu nepremagljiv.

Seveda ni nemogoče, da 20-letna teniška igralka izgubi v Parizu. Lani je prav tako spadala med favoritinje, a je v četrtfinalu pokleknila proti Grkinji Mariji Sakkari. Vseeno bo veliko presenečenje, če letos spusti priložnost iz rok. Mlada Poljakinja ima trenutno vse, kar potrebuje, da še drugič v karieri zmaga OP Francije.

Foto: Guliverimage

Vrnitev Osake, potem ko je lani novinarjem rekla ne in zapustila turnir

Lani je Naomi Osaka poskrbela za enega večjih šokov, ko se je odločila, da samovoljno zapusti turnir, potem ko je bila po prvem krogu kaznovana, ker ni želela odgovarjati na novinarska vprašanja. Japonka je priznala, da je želela na ta način zaščititi svojo psihološko zdravje. Lani je s svojim dejanjem v Parizu spodbudila marsikatero razpravo. Po besedah Osake je njeno trenutno zdravje veliko boljše.

Kaj to pomeni za njeno letošnje igranje v Parizu, bomo še videli. Osaki na pesku še ni uspel veliki met. Zmagala je štiri turnirje za grand slam, a vse je dobila na trdi podlagi. V Parizu pa se ji še ni uspelo prebiti dlje kot do tretjega kroga.

Emma Raducanu se v zadnjih časih ubada s poškodbami. Foto: Guliverimage

Veliko oči bo uprtih tudi v Emmo Raducanu, ki po lanski senzacionalni zmagi na OP ZDA ne najde prave forme. Mlada Britanka se ubada tudi s poškodbami. Nazadnje je imela težave s hrbtom, ki bi jo lahko ovirale tudi na turnirju v Parizu. Spomnimo, da je morala v Rimu že v prvem krogu predati dvoboj. Po tistem je dejala, da ne želi igrati, če ne bo popolnoma zdrava. Morda bi bilo zanjo najbolje, da pred sezono na travi vzame nekaj tednov premora. Kot je videti, se je vseeno odločila, da bo igrala na Roland Garrosu. Zanimivo bo spremljati tudi povratnici Simono Halep in Bianco Andreescu.

Tamara Zidanšek je lani igrala v polfinalu OP Francije. Foto: Guliverimage

Lepi spomini na polfinale Tamare Zidanšek

Med posameznicami nas bosta zastopali Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, medtem ko bo med moškimi slovenske barve branil Aljaž Bedene.

Še kako živ je spomin na lanski polfinale Zidanškove, ki je s tem uspehom marsikomu v Sloveniji pokazala, da se s pravo voljo in pravim delom da uspeti. Za zdaj se Tamara na pesku ni znašla najbolje, potem ko je dvakrat izpadla v uvodnem krogu, v Madridu se je prebila do drugega kroga.

Pri Kaji Juvan je videti, da je ujela pravi ritem, potem ko se je na turnirju v Strassbourgu prebila do polfinala. Tamara Zidanšek, ki je 24. nosilka, se bo na OP Francije srečala z Američanko Claire Liu, Kajo Juvan pa čaka kvalifikantka.

Aljaž Bedene, edini slovenski predstavnik na odprtem teniškem prvenstvu, bo v prvem krogu igral z Avstralcem Christopherjem O'Connellom. Dvaintridesetletni Ljubljančan se je v Parizu najdlje prebil do tretjega kroga (2020).