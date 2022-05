Največja kraja? Federer bo izginil, mnogi so besni zaradi Đokovića.

"Počakajmo, da pride obvestilo, pa bomo potem o tem govorili," je na novinarski konferenci povedal Novak Đoković po o odločitvi združenja ATP in WTA, da v Wimbledonu ne bodo podeljevali točk. Britanski organizatorji so namreč sklenili, da ruski in beloruski igralci ne bodo smele igrati na "sveti travi".

Odločitev združenja ATP in WTA se nikakor ne strinja s potezo organizatorjev Wimbledona, zato so se odločili, da na turnirju v Wimbledonu ne bodo podeljevali točk. Zaradi sistema točkovanja to ne pomeni samo, da igralci ne bodo dobili dodatnih točk, ampak jih bodo nekateri tudi izgubili. Sploh tisti, ki so lani na turnirju dosegli dobre rezultate.

Foto: Guliverimage

Đoković bo izgubil prvo mesto, nadomestil ga bo Rus Medvedjev

Eden tistih, ki bo najbolj oškodovan, je Novak Đoković. Ker je Srb lani zmagal najprestižnejši turnir, letos jih ne bo mogel braniti, bo izgubil dva tisoč točk. Spomnimo, da je že zaradi kalvarije na letošnjem OP Avstralije izgubil že dva tisoč točk. Torej skupno štiri tisoč točk. Nenavadno se sliši, da bo Đoković, četudi bo zmagal letošnji Wimbledon, izgubil prvo mesto na lestvici ATP.

Še bolj bizarno se sliši, da bo njegovo mesto prevzel Rus Daniil Medvedjev, ki bo imel prepoved igranja na wimbledonski travi. Medvedjev in Zverev bosta zaradi slabšega lanskega nastopa (izpadla sta v četrtfinalu op. p) izgubila le 180 točk.

Tudi če Novak Đoković letos zmaga v Wimbledonu, bo zgubil veliko število točk. Foto: Guliverimage

"Včasih sem tako razpoložen, da grem skozi tiskovno konferenco z nekaj hitrimi in standardnimi vprašanji. A če je kakšna vroča tema, potem se o njej rad pogovarjam. Čeprav me ekipa vedno opozarja, da bi moral manj govoriti o občutljivih temah. To je nekaj, česar so se ljudje verjetno navadili, da nimam dlake na jeziku. Sploh, če gre za pravico športnikov," je Đoković razlagal novinarjem na uvodni konferenci v Wimbledonu, potem ko so ga vprašali, če bi rad odgovoril še na kakšno vprašanje, ki mu morda ni bilo postavljeno.

Spomnimo se tudi, da je bil Đoković eden prvih, ki se je postavil na stran ruskih in beloruskih igralcev, potem ko se britanski organizatorji sprejeli odločitev, da ne bodo smeli igrati v Wimledonu.

Tako naj bi bila videti lestvica, ko bodo igralcem po Wimbledonu vzeli točke 1. Daniil Medvedjev 7800 točk 2. Aleksander Zverev 6895 3. Novak Đoković 6660 4. Stefanos Cicipas 5965 5. Rafael Nadal 5525

Tudi Roger Federer bo doživel hud udarec. Foto: Guliverimage

Federer in Serena Williams naj bi izginila z lestvice

Na družbenih omrežjih se je pojavil zapis, da bosta zaradi sprejete odločitve z lestvice WTA in ATP izginila legendarna Serena Williams in Roger Federer. Četudi bi se pojavila na najprestižnejšem turnirju na turneji. Američanka naj bi celo prišla, medtem ko Švicarja skoraj zagotovo ne bo. Na prvi pogled se zdi, da so s političnimi odločitvami za mizo škodovali tudi ostalim igralcem, ne samo ruskim in beloruskim igralcem.