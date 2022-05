Za Wimbledon politika ostaja pomembnejša od športa

V Wimbledonu kljub odvzemu ATP in WTA točkovanja ostajajo pri sprejeti odločitvi, da ruskim in beloruskim teniškim igralcem in igralkam prepovejo udeležbo zaradi ruske vojaške agresije na Ukrajino.

Letošnji turnir na sveti travi v Wimbledonu bo zgolj zelo bogata teniška ekshibicija z nagradnim skladom 35 milijonov funtov. Vodstvi teniških zvez ATP in WTA sta se namreč odločili, da na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu ne bosta delili točk za računalniško lestvico. V ATP in WTA so prepričani, da posamezni športniki, ki sodelujejo v športu, ne smejo biti kaznovani zaradi svoje narodnosti in odločitev oblasti v njihovih državah.

"Možnost igralcev katerekoli narodnosti, da se udeležijo turnirjev na podlagi rezultatov in brez diskriminacije, je temeljna za našo turnejo. Odločitev Wimbledona, da ruski in beloruski igralci to poletje tam ne bodo smeli tekmovati, spodkopava naša načela in celovitost sistema dodeljevanja točk za lestvico ATP," so pri ATP zapisali v izjavi za javnost. Dodali so, da kljub temu puščajo priprta vrata, v kolikor pride do spremembe odločitve organizatorjev največjega turnirja na svetu.

Foto: Reuters Vendar vodilni predstavniki Wimbledona vztrajajo pri svoji odločitvi. Kot so sporočili, so sprejeli "edino izvedljivo odločitev", upoštevajoč stališče vlade Združenega kraljestva, da omeji svetovni vpliv Rusije po invaziji, in so se zato odločili za prepoved udeležbe na turnirju za igralce in igralke iz Rusije in Belorusije.

"Globoko obžalujemo vpliv te odločitve na prizadete posameznike," so zapisali organizatorji Wimbledona. "Vendar glede na stališče, ki ga je zavzela vlada Združenega kraljestva za omejevanje svetovnega vpliva Rusije in širok odziv vlade, gospodarstva, športa in ustvarjalnih institucij, ostajamo mnenja, da smo naredili edino izvedljivo odločitev za Wimbledon in ostajamo pri odločitvi, ki smo jo sprejeli," so zapisali odgovorni v All England Clubu.

V zvezi z odvzemom točk Wimbledonu za svetovni jakostni lestvici ATP in WTA pa so dodali: "Menimo, da so te odločitve nesorazmerne v kontekstu izjemnih in ekstremnih okoliščin položaja, v katerem smo se znašli, ter škodijo vsem igralcem, ki tekmujejo na turneji."