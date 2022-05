V Wimbledonu ne bodo delili točk za lestvico ATP in WTA

Vodstvi teniških zvez ATP in WTA sta v izjavi za javnost sporočili, da na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu ne bosta delili točk za računalniško lestvico. Potem ko so se najprej za ta korak odločili pri ATP, so se temu pridružili tudi pri ženski krovni zvezi WTA.

Moška krovna zveza je v izjavi razložila, da odločitev vodstva tekmovanja na sveti travi ni v skladu z načelom enakih možnosti ter celovitostjo sistema lestvice ATP.

"Možnost igralcev katerekoli narodnosti, da se udeležijo turnirjev na podlagi rezultatov in brez diskriminacije, je temeljna za našo turnejo. Odločitev Wimbledona, da ruski in beloruski igralci to poletje tam ne bodo smeli tekmovati, spodkopava naša načela in celovitost sistema dodeljevanja točk za lestvico ATP," so zapisali v izjavi za javnost.

Dodali so, da kljub temu puščajo priprta vrata, v kolikor pride do spremembe odločitve organizatorjev največjega turnirja na svetu.

"Naša pravila in dogovori obstajajo za zaščito pravic igralcev. Enostranske odločitve te narave, sploh če ne gredo skozi celovito obravnavo, predstavljajo škodljiv precedens za preostanek turneje," so še zapisali.

ATP še naprej upa na dialog

Pri ATP so izpostavili, da so britanske oblasti organizatorjem turnirja predstavile zgolj priporočila, kako naj ravnajo glede na nastali položaj ter da bi lahko igralci in igralke pod nevtralnim zastopstvom brez državnih simbolov v Wimbledonu nastopili s podpisano deklaracijo, da ruske invazije na Ukrajino ne odobravajo.

ATP še naprej upa na dialog z organizatorji turnirja na sveti travi, ki bi lahko prinesel bolj primerno odločitev za vse vpletene. Obenem so izpostavili, da bi v tenisu "potrebovali enotno krovno telo, ki bi imelo celovit vpogled v dogajanje na turneji in bi lahko takšne enostranske odločitve preprečilo".

Turnirji za grand slam namreč niso pod okriljem ATP ali WTA, temveč so ločene enote v svetu tenisa pod okriljem Mednarodne teniške zveze ITF.

Pri ATP so za konec poudarili, da ostro obsojajo rusko invazijo na Ukrajino. To so podkrepili s takojšnjim odvzemom turnirjev Rusiji in Belorusiji, igralcem iz obeh držav pa prepovedali nastopanje pod obema zastavama.

WTA ostro obsoja napad Rusije

Kasneje so svojo izjavo za javnost podali tudi pri WTA in prav tako obsodili rusko početje v Ukrajini. "To, kar se je zgodilo milijonom nedolžnih ljudi v Ukrajini zaradi neizzvane invazije Rusije, je grozljivo. WTA od samega začetka ostro obsoja napad Rusije. V prvi vrsti si želimo zgolj mir in da se vojna v Ukrajini konča," je dejal Steve Simon, direktor WTA.

"Pred skoraj 50 leti je bila WTA ustanovljena na temeljnem načelu, da imajo vsi igralci enake možnosti za tekmovanje. WTA meni, da posamezni športniki, ki sodelujejo v športu, ne smejo biti kaznovani zaradi svoje narodnosti in odločitev oblasti v njihovih državah," so še dodali v izjavi za javnost in ponovili večino postavk zveze ATP.

