Teniški igralci v svetu ATP so združenje poklicnih igralcev tenisa pozvali, naj odpove točke za letošnji turnir v Wimbledonu. Prejšnji mesec so se namreč vodje All England Cluba odločili, da bodo ruskim in beloruskim tekmovalcem prepovedali udeležbo na turnirju zaradi ruske agresije v Ukrajini, poroča britanski dnevnik Telegraph.

Brez točkovanja za svetovno lestvico ATP bi Wimbledon postal zgolj zelo bogata teniška ekshibicija z nagradnim skladom 35 milijonov funtov. Seveda še vedno obstaja možnost, da Wimbledon spremeni svojo odločitev in ruskim in beloruskim igralcem dovoli, da nastopijo na turnirju.

Seznam prijav za letošnji turnir bo sklenjen v začetku prihodnjega tedna, do takrat pa naj bi bil znan tudi razplet te zgodbe, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Med najbolj izpostavljenimi igralci v svetu igralcev ATP sta velikana svetovnega tenisa Rafael Nadal in Roger Federer. Poleg obeh slovitih igralcev iz Španije in Švice so v svetu igralcev ATP tudi Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Avstralec John Millman, Južnoafričan Kevin Anderson, Škot Andy Murray in Brazilec Bruno Soares. Murray naj bi se sicer v zvezi s tem vprašanjem vzdržal.

V svetu ATP je tudi Francoz Gilles Simon, svet igralcev pa dopolnjujejo še Španec Pablo Andujar, Novozelandec Marcus Daniell, Britanec Colin Dowdeswell in Venezuelec Daniel Vallverdu.

Britanski tabloid Daily Mail, sklicujoč se na "dobro obveščene vire", navaja, da so predstavniki igralcev v ATP "zavzeli trdo stališče" glede prepovedi nastopa Rusov in Belorusov v Wimbledonu.

Med igralci v svetu ATP se krepi stališče, da tenisačem ne bi smeli prepovedati tekmovanja zaradi grehov njihovih vlad, še piše Daily Mail. Zavzemajo se, da bi ruskim in beloruskim igralcem dovolili, da igrajo, vendar pa pod nevtralnimi simboli, kot to velja za turnirje ATP.

V združenju ATP končne odločitve o tem vprašanju še niso sprejeli.