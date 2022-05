Kanadski teniški igralec Denis Shapovalov, trenutno 16. igralec sveta, je pogodbo s trenerjem Jamiejem Delgadom, ki je pred tem več kot pet let treniral Škota Andyja Murryja, prekinil po zgolj šestih mesecih sodelovanja. Delgado, ki bi se svojemu varovancu moral pridružiti na turnirju v Wimbledonu, je novico izvedel po telefonu.

Novica o prekinitvi sodelovanja je v javnosti zaokrožila le dan po verbalnem izbruhu Shapovalova med obračunom prvega kroga Mastersa v Rimu, kjer je s 7:6(5), 3:6, 6:3 premagal domačina Lorenza Sonega.

Temperamentni Kanadčan je med drugim nizom stopil na drugo stran mreže, de bi sodniku Richardu Haighu pokazal odtis žogice na peščeni podlagi, kar pa sodniku ni bilo pogodu, saj pravilnik tega ne dovoljuje.

Ko mu je to pojasnil, je temperamentni Kanadčan, ki je na turnirjih že večkrat podlegel svojim čustvom, nejevoljno povišal ton in jasno izrazil nestrinjanje z omenjenim pravilom.

Ko je tudi občinstvo počasi postajalo nemirno in začelo negodovati, je gledalcem zabrusil, naj za vraga že enkrat utihnejo. Video njegovega izbruha je medtem že postal viralen.

Denis Shapovalov in a heated battle with Lorenzo Sonego/the Italian crowd in Rome...



"Shut the f___ up," he shouts when booed for arguing with the supervisor.pic.twitter.com/TVTGgNbeTy