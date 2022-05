Boris Becker pristal v zaporniškem "peklu" le nekaj kilometrov od Wimbledona

"Razpadajoč, prenapolnjen in poln podgan," s temi besedami britanski časnik Daily Mail opisuje 170 let star zapor Wandsworth, ki velja za enega najhujših na Otoku. V njem se drenja 1.300 zapornikov, vsak dan pride do vsaj enega nasilnega izgreda, zaporniki so po 22 ur na dan zaprti v majhne celice in v tem "peklu" je zdaj pristal 54-letni nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker.

Zloglasni zapor je le dobre tri kilometre oddaljen od Wimbledona, znamenitega teniškega središča, kjer je Becker leta 1985 osvojil svoj prvi turnir za grand slam. Takrat je bil star komaj 17 let.

"Zapor poln najbolj strah vzbujajočih ljudi, kar sem jih kdaj videl"

Beckerja so po petkovi obsodilni sodbi že prepeljali v turobno kaznilnico, najprej za tri dni na oddelek E, kjer se bo privadil na novo okolje, opravil razgovor s psihologom, da ugotovijo, če pri njem slučajno obstaja tveganje za samomor, nato bo nastanjen v zaporu kategorije B, šele po kakšnih 14 dneh pa ga utegnejo premestiti v oddelek kategorije C, kje je varovanje blažje, poroča Daily Mail.

Wandsworth Prison : Zellen kleiner als manche Besenkammer: So sieht das Gefängnis aus, in dem Boris Becker einsitzt https://t.co/USKDmp7dpb — stern (@sternde) April 30, 2022

Nemški zvezdnik je bil že ob razglasitvi sodbe "osupel in obupan", v tem obupnem zaporu pa bo le še huje. Razmere v Wandsforthu je leta 2016 slikovito opisal nekdanji zapornik Chris Atkins, novinar in z Bafto nagrajeni ustvarjalec dokumentarnih filmov. Tudi on je v ječi pristal zaradi davčnih goljugfij. "Kričanje, razbijanje, dretje, lajanje, jok, grožnje, besnenje, smeh, pretepanje … Kot bi nekdo posnel vse mogoče zvočne učinke in jih na ves glas predvajal vse naenkrat," je opisal svoje prve vtise iz zloglasnega zapora. "Tudi vstopno krilo izgleda, kot da obnove ni doživelo vse od leta 1895, ko je bil tam zaprt Oscar Wilde … zaradi homoseksualnosti. In stavba je polna najbolj strah vzbujajočih ljudi, kar sem jih kdaj videl," je še zapisal Atkins.

Nemški teniški legendi naslednji dve leti in pol ne bo z rožicami postlano. Foto: Reuters

V Wandsworthu razsajajo droge in nasilje

Becker naj bi bil sprva v zaporniški celici sam, kmalu pa ga bodo premestili v dvoposteljno. Postelje so pokrite z modro plastiko, da "se telesne izločke zlahka pobriše", v celici je straniščna školjka, brez deske in brez zavese, ki bi nudila vsaj malo zasebnosti. "Zaporniki pa so večinoma ali psihični bolniki, ali pa zmešani zaradi zlorabe drog. Morda celo oboje hkrati," je za Daily Mail razmere opisal Atkins.

Britanski nadzornik za zapore Charlie Taylor je v letošnjem poročilu ugotovil, da v Wandsworthu razsajajo droge in nasilje. Beckerju se kot visoko profiliranemu zaporniku vendarle obeta premestitev v krilo H, ki ga zaporniki imenujejo "Ritz" (po verigi razkošnih hotelov). To krilo je namenjeno nenasilnim kriminalcem, a tudi tam je za 86 dvoposteljnih celic na voljo le šest tušev, piše Daily Mail.

Amazing to find out that Boris Becker is serving first part of his sentence in Wandsworth prison. There’s a tennis club literally yards away on Magdalen Road where I used to play. Wonder if they’ll let him out on licence to help with coaching. pic.twitter.com/A4jSwgV5NE — Charles Arthur (@charlesarthur) May 1, 2022

Vse le ni tako črno, "glavo go, Boris"

Becker bi si lahko status nekoliko popravil, če bi postal t. i. "poslušalec", nekakšen zaupnik sojetnikom, dobrotnik, ki bi jim pomagal prebroditi psihološke stiske. S "poslušalci" si vodstvo zapora pomaga nižati število samomorov. Tudi Atkins je bil "poslušalec" (listener) in si s tem prislužil večjo celico in še nekaj ugodnosti, a kaj, ko mu je eden od jetnikov dejal: Poj, ali pa ti prerežem vrat.

Becker ni edini slavni "gost" Wandswortha, pred njim so bili tam zaprti tudi pisatelj Oscar Wilde, glasbenik Pete Doherty, slavna roparja poštnega vlaka Ronnie Biggs in Bruce Reynolds, goljufiva pakistanska kriketaša Mazhar Majeed in Mohammad Asif, pa krajši čas tudi slavni ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange. Foto: Guliverimage

A vse le ni tako črno, pravi Atkins. "Wandsworth je zelo nasilen zapor, a obstajajo načini, da se izogneš nevarnosti. Če se držiš zase, se pritajiš, se ne pečaš z drogami in se ne vmešavaš v vsakodnevno zaporniško politiko, v resnici ni tako zelo nevarno. Samo umakni se s poti. Glavo gor, ne bo tako hudo, kot si predstavljaš," je sporočil Beckerju.

In glede na to, da je šport izjemno pomembna stvar v vsakdanu jetnikov, bo imel Becker tam bržčas nekakšen status heroja, še pravi Atkins: "Tako jetniki kot pazniki so veliki športni navdušenci in predstavljam si, da bodo Beckerja najprej popadli za avtograme."