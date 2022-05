Na zaporno kazen Beckerja se je končno odzval tudi Đoković

Borisa Beckerja, enega največjih teniških zvezdnikov svoje dobe in Novaka Đokovića, številko ena svetovnega tenisa, veže posebna vez. Becker je bil Đokovićev trener v obdobju med letoma 2013 in 2016, v tem času je Srb osvojil šest turnirjev za grand slam, spletla pa sta tudi tesno prijateljstvo. Đoković je bil ob novici, da mora Becker za dobri dve leti v zapor povsem strt.

Becker je bil zaradi krivega prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, s čimer se je želel izogniti plačilu davka, obsojen na dveinpolletno zaporno kazen. Foto: Reuters

"Moje srce je strto. Boris je moj prijatelj, dolgoletni prijatelj, od tega tri do štiri leta tudi moj trener. Smatram ga kot osebo, ki mi je zelo blizu in ki je ogromno prispevala k uspešnosti moje kariere. Ne vem, kaj bi lahko še povedal več kot to. Upam samo, da bo uspel prebroditi obdobje, ki ga bo preživel v zaporu in da se bo ob vrnitvi na prostost lahko vrnil k normalnemu življenju. Ne vem pa, če je beseda normalno prava, saj takšne stvari zelo spremenijo življenje.

Še posebej, če motaš v zaporu preživeti daljše obdobje. Molim zanj, upam, da bo vse v redu glede njegovega zdravja, še posebej mentalnega, saj bo to zagotovo najtežji del," so besede Novaka Đokovića, ki je trenutno na turnirju v Madridu, prenesli v srbskem Kurirju.

Spomnimo: Boris Becker je bil zaradi krivega prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, vključno z dvema pokaloma za zmago v Wimbledonu, s čimer se je želel izogniti plačilu davka, obsojen na dveinpolletno zaporno kazen.

Trenutno je v samici, čez nekaj časa pa naj bi ga premestili v celico, kjer bo imel sostanovalce. Zapor Wandsworth je namreč znan po tem, da morajo policisti pogostokrat uporabljati silo, spopadi in spori med zaporniki pa skoraj vsakodnevni. Zaradi tega je veliko zapornikov, ki poskušajo narediti samomor ali pa poiščejo pomoč zaradi psihičnih težav.