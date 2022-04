Wimbledon je ruskim in beloruskim igralcem zadal nov udarec

Organizatorji teniškega turnirja v Wimbledonu so sporočili, da ruski in beloruski teniški igralci ne bodo smeli igrati na letošnjem najbolj prestižnem turnirju.

S tem je postalo jasno, da na "sveti travi" med drugim ne bosta igrala Rus Daniil Medvedjev in Belorusinja Arjana Sabalenka, ki sta od kaznovanih igralcev najvišje uvrščena. Prepoved igranja se do preklica nanaša tudi na preostale teniške turnirje v Veliki Britaniji, so še zapisali.

"V imenu All England Cluba in pravnega odbora turnirja bi radi izrazili našo podporo vsem, ki so prizadeti zaradi vojne v Ukrajini in v teh šokantnih in težkih časih," so uvodoma zapisali v sporočilu za javnost.

"V okoliščinah neupravičene vojaške agresije bi bilo za ruski režim nesprejemljivo, da bi imel kakršnokoli korist od vpletenosti ruskih ali beloruskih igralcev na turnirju. Zato moramo z globokim obžalovanjem zavrniti prijave ruskih in beloruskih igralcev za nastop v Wimbledonu," so dodali.

Tekmovati ne bo smela niti Viktorija Azarenka, dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam. Foto: Getty Images

Med najboljše ruske igralce sodijo še Andrej Rublev (8. na lestvici ATP), ki je večkrat izrazil nasprotovanje vojni v Ukrajini, ter Karen Hačanov (26.) in Aslan Karacev (30.). Med ženskami bosta morala tekmovanje izpustiti lanska finalistka OP Francije, Rusinja Anastasija Pavljučenko ter dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam, Belorusinja Viktorija Azarenka.