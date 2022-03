Bodo morali zagotoviti, da ne podpirajo Putina?

Na ekipnih tekmovanjih so jim že prepovedali igrati

To pravilo ne bo veljalo samo za Daniila Medvedjeva, ampak verjetno tudi za vse preostale ruske in beloruske igralce. Medtem ko v nekaterih športih ruski in beloruski tekmovalci sploh ne smejo tekmovati, sta združenji ATP in WTA sprejeli pravilo, da ne smejo tekmovati pod državnimi simboli. Mednarodna teniška zveza (ITF) jim je prepovedala igrati na ekipnih tekmovanjih, kot sta Davisov pokal pri moških in pokal Billie Jean King v ženski konkurenci.

Zdaj obstajajo možnosti, da bi Wimbledon, najprestižnejši turnir na turneji, pravilo oziroma pogoj za igranje na sveti travi nekoliko spremenili. Britanski minister za šport Nigel Huddleston je v torek za britanske medije razkril, da se je pogovarjal z organizatorji turnirja o njihovem stališču. Turnir v Wimbledonu se začne 27. junija.

Se bo kateri od ruskih športnikov upal zoperstaviti Putinu? Foto: Guliver Image

"Moramo imeti nekakšna zagotovila, da niso podporniki Putina"

Huddleston je dejal, da nihče, ki igra pod rusko zastavo, ne bi smel igrati na turnirjih za grand slam. "Pogovarjam se s predstavniki različnih športov in o tem, kakšen bi moral biti odziv," je povedal minister, ki meni, da bi morali narediti še korak dlje.

"Moramo imeti nekakšna zagotovila, da niso podporniki Vladimirja Putina. Razmišljamo, kakšne bi morale biti zahteve, da bi dobili ta zagotovila. Skratka, če me vprašate, ali bi mi bilo prijetno igrati z ruskim športnikom, ki igra pod rusko zastavo, je odgovor ne."

Meni, da Rusi še nekaj časa ne bodo dobrodošli

Nigel Huddleston se zdi pri svojih izjavah precej neomajen, saj je predlagal, da bi ruske športnike z največjih tekmovanj izločili za kar nekaj časa. "Mislim, da bo trajalo kar nekaj časa, preden bo Rusija spet dobrodošla na športnih prireditvah."

Daniil Medvedjev se zavzema za mir po vsem svetu. Foto: Guliverimage

Medvedjev je za mir po vsem svetu

Daniil Medvedjev, ki bo prihodnji teden zaradi zgodnjega poraza v Indian Wellsu izgubil številko ena na svetovni lestvici, je že dejal, da si želi še naprej skrbeti za promocijo tega športa. "Vedno je težko govoriti o tej temi, ker želim igrati tenis v različnih državah," je izjavil 26-letni Moskovčan, ob tem pa poudaril, da si predvsem želi mir po vsem svetu.