Rusija izločena tudi z evropskega košarkarskega prvenstva

Že pred dnevi je vodstvo Fibe zaradi ruske invazije na Ukrajino potrdilo izključitev Rusije in Belorusije s prihodnjih košarkarskih tekmovanjih v svetovnem merilu. Na podlagi te odločitve je Fiba Rusijo na moškem svetovnem prvenstvu v ulični košarki 3x3 nadomestila s slovensko izbrano vrsto.

Tekmovanj na ozemlju teh dveh držav do nadaljnjega ne bo niti na evropski ravni, reprezentanci Rusije in Belorusije pa bosta do preklica izločeni iz vseh reprezentančnih tekmovanj, je danes dodala Fiba Europe.

Russia is withdrawn from #EuroBasket 2022. Montenegro, as the team with the best win-loss record (3-3) among those who didn’t advance from the EuroBasket Qualifiers, will replace Russia in the tournament and will compete in Group A in Tbilisi. pic.twitter.com/ARtJbmfNfx