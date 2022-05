Prečrtali Ruse in povabili Slovence!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška reprezentanca v košarki 3x3 bo prihodnji mesec v Belgiji nastopila na svetovnem prvenstvu. Nanj se ni uvrstila, a jo je Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) povabila namesto Rusije, ki je do nadaljnjega podobno kot Belorusija izključena iz vseh tekmovanj pod okriljem Fibe.

Izvršni odbor Fibe je potrdil izključitev Rusije in Belorusije s prihodnjih reprezentančnih tekmovanj. Prav tako do preklica v teh dveh državah ne bo potekalo nobeno tekmovanje pod okriljem Fibe. Ukrepi tako Rusijo izključujejo tudi s svetovnega prvenstva v košarki 3x3, ki bo med 21. in 26. junijem v Antwerpnu v Belgiji. V moškem delu turnirja bo Rusijo zamenjala Slovenija, v ženskem pa Izrael.

Slovenska izbrana vrsta je na svetovnih prvenstvih že dvakrat stala na zmagovalnem odru, letos pa se bo predstavila v pomlajeni zasedbi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na svetovnem prvenstvu bo v obeh konkurencah nastopilo po 20 reprezentanc. Slovenci se bodo v predtekmovalni skupini D pomerili z Belgijo, ZDA, Avstrijo in Egiptom. Prvouvrščena reprezentanca se bo uvrstila neposredno v četrtfinale, druga in tretja pa bosta odigrali dodatno tekmo za preboj med najboljših osem proti tekmecem iz skupine A.

Selektor Vidic: Še bolj bomo zavihali rokave

Selektor Matic Vidic je po lanskem kvalifikacijskem turnirju za OI pomladil izbrano vrsto. Foto: Vid Ponikvar "Po včerajšnjem uradnem obvestilu s sedeža FIBA smo danes potrdili udeležbo moške članske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Belgiji. Reprezentanca je po lanskih kvalifikacijskih turnirjih za olimpijske igre deležna pomladitve. Del ekipe skupaj s kandidati za reprezentanco do 23 let, ki bo letos nastopila v Ligi narodov, že od novembra naprej izvaja treninge, kot del priprav na kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Te nas čakajo prvi konec tedna junija. Obseg treningov bomo zdaj prilagodili novonastali situaciji ter še bolj zavihali rokave," je po potrditvi udeležbe slovenske moške reprezentance na SP sporočil selektor Matic Vidic.

Slovenska članska reprezentanca v košarki 3x3 je na zadnjem SP leta 2019 zasedla sedmo mesto. V četrtfinalu je izgubila proti poznejšemu prvaku ZDA, s katerim se bo pomerila tudi v Belgiji. Slovenska reprezentanca je na SP 2016 in 2018, prvenstvi sta potekali na Kitajskem in na Filipinih, stala na zmagovalnem odru, saj je osvojila bron.

SP 2022 v Belgiji: Skupina A: Srbija, Francija, Portoriko, Brazilija, Nova Zelandija

Skupina B: Litva, Nemčija, Mongolija, Tajvan, Čile

Skupina C: Latvija, Nizozemska, Poljska, Japonska, Kitajska

Skupina D: Belgija, ZDA, Avstrija, Egipt, Slovenija