Slovenski košarkarji ostajajo tik za deseterico

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) ostala na 11. mestu. Varovanci Aleksandra Sekulića so konec februarja na obeh tekmah kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo zmagali, a kljub temu na lestvici niso napredovali. Na vrhu so še naprej Američani.

Slovenija je sredi septembra po svetovnem prvenstvu zdrsnila s sedmega na 11. mesto. Na mundialu so presenetljivo slavili Nemci in od takrat ohranili tretje mesto na lestvici za drugouvrščenimi Španci.

V prvi deseterici je prišlo do nekaj sprememb. Srbi so pridobili eno mesto in prehiteli Avstralijo na četrtem mestu, dve mesti pa je pridobila Latvija, ki je sedaj šesta. Mesto navzdol sta se pomaknili sedma Kanada in osma Argentina. Pred Slovenijo sta še reprezentanci Francije in Litve.

Slovenska izbrana vrsta je prejšnji teden v kvalifikacijah za EP 2025 premagala Ukrajino (87:73) in Izrael (88:79), ki na lestvici zasedata 36. oz. 42. mesto. V slovenski skupini je tudi Portugalska, ki je 54. na svetu in s katero se bo Slovenija v kvalifikacijah dvakrat pomerila novembra.

Lestvica Fiba (1. marec 2024): 1. (1.) ZDA 784,8

2. (2.) Španija 773,9

3. (3.) Nemčija 759,0

4. (5.) Srbija 757,9

5. (4.) Avstralija 756,3

6. (8.) Latvija 750,6

7. (6.) Kanada 746,2

8. (7.) Argentina 743,2

9. (9.) Francija 737,1

10. (10.) Litva 713,1

11. (11.) Slovenija 703,6

...

36. (35.) Ukrajina 354,4

42. (42.) Izrael 308,4

54. (54.) Portugalska 208,7

...

