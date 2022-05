Tamara za drugi krog igrala le uro, Kaja se je trudila dve

Lanska polfinalistka Rolanda Garrosa Tamara Zidanšek v letošnjem prvem krogu ni imela večjih težav. Njena prva tekmica je bila finalistka turnirja v Rabatu minuli konec tedna, Američanka Claire Liu. Zidanškova je proti 50 mest slabše uvrščeni tekmici z lestvice WTA igrala zanesljivo in v obeh nizih brez težav nadzorovala potek dvoboja, obakrat povedla s 4:1 in potem zanesljivo dobila niza po skupno le uri in 14 minutah.

Kaja Juvan je še v soboto igrala finale turnirja v Strasbourgu in tam po ogorčenem boju izgubila proti Angelique Kerber. Ta torek je imela proti kvalifikantki, 130 mest slabše uvrščeni na lestvici WTA, ki je sploh prvič prišla na glavno tekmovanje na turnirju za grand slam, sicer status favoritinje, ki pa ga je upravičila šele po napetem boju in skorajda izgubljenem drugem nizu.

Začela je sicer dobro, povedla z 2:0 in 3:1, a potem dovolila nasprotnici, da je povedla s 5:4. A slovenska igralka je takrat vendarle odločno stopila na plin in po 50 minutah niz dobila s 7:5. V drugem je kazalo, da bo 19-letna Rusinja prišla do izenačenja, saj je začela odlično in povedla s 5:0. A odločilnega koraka ji ni uspelo narediti, Juvanova pa se je vrnila v igro in najprej izenačila na 5:5, potem pa v podaljšani igri slavila s 7:4 ter si tako po malo manj kot dveh urah le priigrala nastop v drugem krogu.

Roland Garros, ženske, 1. krog:



Tamara Zidanšek (Slo/24) - Claire Lui (ZDA) 6:2, 6:2;

Kaja Juvan (Slo) - Oksana Selehmetova (Rus) 7:5, 7:6 (4);

Alize Cornet (Fra) - Misaki Doi (Jap) 6:2, 6:0;

Jelena Ostapenko (Lat/13) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:1, 6:4;

Jekaterina Aleksandrova (Rus/30) - Greetje Minnen (Bel) 7:5, 6:3;

Irina Begu (Rom) - Jasmine Paolini (Ita) 4:6, 6:1, 7:6 (5);

Karolina Pliškova (Češ/8) - Tessah Andrianjafitrimo (Fra) 2:6, 6:3, 6:1;

Aleksandra Krunić (Srb) - Kamila Rahimova (Rus) 6:4, 6:3;

Caroline Garcia (Fra) - Taylor Townsend (ZDA) 6:3, 6:4;

Katie Volynets (ZDA) - Viktorija Golubić (Švi) 6:2, 2:6, 6:1;

Jelena Ribakina (Kaz/16) - Arantxa Rus (Niz) 6:1, 5:7, 6:2;

Danielle Collins (ZDA/9) - Viktorija Tomova (Bol) 6:4, 6:0;

Jessica Pegula (ZDA/11) - Wang Qiang (Kit) 6:2, 6:4;

Anhelina Kalinina (Ukr) - Hailey Baptiste (ZDA) 5:2, predaja;

Mayar Sherif (Egi) - Marta Kostjuk (Ukr) 6:3, 7:5;

Paula Badosa (Špa/3) - Fiona Ferro (Fra) 6:2, 6:0;

Madison Keys (ZDA/22) - Ana Kalinskaja (Rus) 6:3, 3:6, 6:4;

Shelby Rogers (ZDA) - Tereza Martincova (Češ) 6:4, 6:3;

Camila Giorgi (Ita/28) - Zhang Shuai (Kit) 3:6, 6:2, 6:2;

Julija Putinceva (Kaz) - Irina Maria Bara (Rom) 6:3, 6:1;

Madison Brengle (ZDA) - Mihaela Buzarnescu (Rom) 6:1, 6:2;